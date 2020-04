Hol kommune er den hardest rammede kommunen i Norge når det gjelder koronasmitte. En av bygdas eldre døde etter å ha blitt smittet, mens tre er fortsatt under intensivbehandling. Ti smittede per 1000 innbyggere har gjort at kommunen ligger øverst på smittestatistikken i Norge.

For å frigjøre plass til koronapasienter ble det derfor besluttet å tømme et av bygdas to eldresentre. Løsningen ble at kommunen flyttet 14 eldre fra Geilotun til Vestlia Resort, som sto tomt på grunn av korona-utbruddet.

– Siden Vestlia var rigget ned, så bestemte vi oss for å flytte beboerne ned til hotellet. Og de eldre syntes det var stas å komme på et fire-stjerners hotell, selv om vi har gode sykehjem her i kommunen, forteller ordfører Petter Rukke (Ap) til TV 2.

Fin utsikt

Bestyrer ved Geilotun, Jens Simonsen, brukte ikke lang betenkningstid før han sa til tilbudet fra kommunen.

– Vi fikk tilbudet om morgenen den 18. mars, og allerede samme ettermiddag var alle beboerne flyttet ned hit til Vestlia, forteller han.

Dermed ble de 14 beboerne innkvartert på hvert sitt hotellrom og restauranten ble gjort om til dagligstue. Fra dagligstuen har de utsikt gjennom store panoramavinduer rett ut i skibakken.

– Beboerne har tatt det veldig fint. De opplever det som et morsomt avbrekk og det er en fin og harmonisk stemning her. Det er flotte omgivelser og de eldre går rundt og koser seg, forteller Simonsen til TV 2.

Storkoser seg

En av beboerne er Haldis Sollien (94), som i sine yngre dager sto mye på ski på Geilo. Nå nyter hun utsikten rett ut i den, for øyeblikket , helt tomme skibakken. Haldis har selv erfaring fra hotellbransjen etter å ha drevet Haugen Hotell på Geilo. Hun kjenner derfor hotellbransjen bedre enn de fleste.

– Her har vi det kjempebra. De steller så godt med oss på alle måter. Maten er veldig god og vi får godt stell.

– Er det finere her enn på Haugen Hotell som du drev?

– Ja, jeg må nok innrømme det, forteller den blide 94-åringen.

De 14 beboerne blir på hotellet i hvert fall i tre uker til. Ifølge bestyreren har de god plass å boltre seg på. De vurderer nå om de skal åpne for at pårørende skal få komme på besøk.

– Det er jo også svære områder å bevege seg på, så det er mulig å håndtere smittereglene på en fornuftig måte her, sier Simonsen.

Men inntil videre kan de 14 hotellgjestene ha hotellet – med over 800 sengeplasser – helt for seg selv.