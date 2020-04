Den 10. april hadde Jannicke Christensen og Kjetil Einersen vært kjærester i 20 år. I år skulle datoen bli enda mer spesiell da de endelig skulle gifte seg.

Avlyse bryllupet var ikke et alternativ.

– Jeg forstår at mange vil avlyse under slike omstendigheter. Men for oss var ikke det et alternativ da vi ville gifte oss på merkedagen, sier Christensen.

For hadde det ikke vært for koronaviruset skulle bryllupsbildene egentlig bli tatt på en strand i Tyrkia.

– Vi hadde så utrolig lyst til å gifte oss på denne dagen siden den betyr mye for oss. Planen var egentlig at vi skulle gifte oss i Alanya, men det gikk jo ikke. Vi gjorde heller det beste ut av situasjonen, forteller det nygifte paret til TV 2.

Løsningen ble av det enkle slaget. Først en liten vielse, etterfulgt av pizza hos søsteren til Jannicke. Til slutt ble ekteskapet feiret med Frost 2-visning på drive in-kino.

UTSIKT: En Snapchat sendt av bruden for å vise utsikten de deler av bryllupeskvelden til paret. Foto: privat

– Vi kjørte inn på kinoen hvor de hadde bilde av oss på storskjermen og gratulasjoner til oss over FM-radioen. Nå har vi fått et bryllup ingen andre kan ha. Veldig stas, sier Christensen.

Fikk ikke klemme moren sin

Tross en hyggelig og helt unik bryllupsfeiring, legger ikke paret skjult på at det var en litt rar situasjon. To-metersregelen måtte respekteres, og det var et svært begrenset antall gjester.

Også ble det selvfølgelig ingen gratulasjonsklemmer.

– Det var rart å ikke kunne klemme sin egen mor da jeg ble gift. Det ble tårer på avstand, også får vi klemme masse når det er lov. En annerledes vielse, men veldig fint, forteller Christensen.

Bedre enn Tyrkia

Etter å ha feiret kjærligheten på utradisjonelt vis, er paret overbevist om at resultatet ble bedre enn hvordan Alanya-bryllupet ville vært.

– Så klart var barna klar for en reise til Tyrkia. Men de synes drive-in kino var kjempekjekt. Det var et annerledes bryllup, men det ble enkelt og helt upåklagelig, forteller Christensen, og legger til at Tyrkia-tur blir det uansett.

– Vi utsetter turen til høsten, også får vi ta en fest når det er lov, sier hun til TV 2.

LYKKELIG: Det nygifte paret Janicke Christensen og Kjetil Einarsen med barna gleder seg til koronaviruset er over slik at de kan få dele festen med andre. Foto: Privat

Over 100 avlyste eller utsatte bryllup

Mange par i Norge har avlyst eller utsatt bryllupet som følge av restriksjonene myndighetene har innført på grunn av koronaepidemien.

En ringerunde TV 2 har gjort til de kirkelige fellesrådene i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø, viser at rundt 90 par har utsatt eller avlyst bryllupet sitt. I tillegg er det mange som avventer i påvente av nye retningslinjer fra myndighetene.

Human-Etisk Forbund opplyser til TV 2 at 13 har så langt valgt å utsette vielsen sin. Det betyr at over 100 par har utsatt eller avlyst bryllupet sitt i de største byene i Norge som følge av koronaepidemien