Selger rumpeøvelser under korona-krisen: – Skjønner at folk reagerer

Situasjonen med koronaviruset har tvunget mange til å måtte tenke kreativt, og kjendisene og influenserne finner stadig nye måter å tjene penger på.

Influenser og tidligere Paradise Hotel-deltager Sofie Karlstad (22) er selvstendig næringsdrivende og lever av Instagram.

– Jeg hadde allerede bestilt samarbeidsavtaler og de har jeg kunnet gjennomføre fram til nå, men jeg merker at det ikke kommer så veldig mange nye samarbeid inn nå om dagen, forteller hun til God kveld Norge.

Selger rumpeøvelser

Karlstad forteller at det er hennes første år som selvstendig næringsdrivende og at det er litt farlige tider. Men influenseren har nå funnet en ny måte å hente inn penger på.

På Karlstad sin egen Instagram selger hun treningsprogram for «rumpeoppbygging» som hun selv har laget. Til en sum på 299 kroner over Vipps.

SELGER: Slik fungerer det over Instagram. Foto: Skjermdump Instagram Sofie Karlstad

– Jeg tenkte det var litt morsomt å lage treningsopplegg for folk. Samtidig har jeg ikke noe å gjøre, så jeg prøver å finne noen hobbyer som jeg brenner for som kan komme til nytte, forteller Karlstad.

Og responsen for å kjøpe treningsprogrammet til influenseren er visstnok positiv.

– Har fått en del interesse for det, og jeg visste det lå en interesse der. Mange kjeder seg nok like mye som meg og etter at Sats stengte tror jeg flere sliter litt med treningsmotivasjonen, sier hun.

– Det er for å sikre meg

Karlstad innrømmer at noe av grunnen til initiativet på Instagram også er for egen økonomisk vinning.

– Det er for å sikre meg hvis det blir to stille måneder. En god måte å tjene litt ekstra på. De pengene går rett inn på en buffer, forteller Karlstad.

Hun påpeker at ingen var forberedt på denne krisen, og at folk hadde planer, utgifter og budsjetter.

FRIVILLIG «KARANTENE»: Influenseren forteller at også hun har valgt å holde seg inne denne måneden. Foto: Skjermdump Instagram Sofie Karlstad

– Jeg tror alle prøver å «float their boat». Folk har jo inntekt de er avhengig av. Jeg skjønner at komikere tar imot Vipps. Så lenge det ikke er skadelig så synes jeg man skal gjøre det man kan for at økonomien skal strekke til. Jeg snakker nok for mange når jeg sier at jo færre som utnytter seg av krisepakken jo bedre, slik at de som trenger den mest får sin andel, sier hun.

Reagerer på Jodel

På Jodel er det derimot folk som har reagert på Karlstad sitt «tilbud».

Noen skriver at hun lurer unge mennesker og det blir påpekt at hun ikke er profesjonell eller har grunnlag for å ta betalt for treningsprogram.

Til det svarer Karlstad:

– Jeg skjønner at folk reagerer, det gjør man på så mangt på Jodel, uansett hva man gjør. Før hun fortsetter: