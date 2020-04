Sverige valgte å ikke innføre like drastiske tiltak i kampen mot viruset som nabolandene Norge og Danmark. Syke ble bedt om å holde seg hjemme, men utenom det kunne folk oppholde seg i samfunnet nesten som før.

Den svenske regjeringen har fått kritikk for å ha ikke ha hatt beredskapslover siden de ble avviklet etter den kalde krigen.

I et intervju med SVT innrømmer nå den svenske statsministeren Stefan Löfven at beredskapen i Sverige ikke har vært god nok.

– Den har ikke vært god nok, og det er nok åpenbart for alle, sier Löfven.

Nasjonal strategi

Statministeren sier at håndteringen er bakgrunnen for at regjeringen har startet arbeidet med å vedta en nasjonal sikkerhetsstrategi. Strategien skal ta for seg alt fra vannforsyning til cybersikkerhet. I tillegg skal helsetjenestene gjennomgås for å finne ut om de er rustet for å takle en krise.

– Vi har startet arbeidet, og jeg fornøyd med at det er en bred enighet politisk om at vi må stryke sivilforsvaret og det totale forsvaret, sier statsministeren til SVT.

Vurderer å stenge restauranter

Löfven uttalte også at det kan bli aktuelt å stenge restauranter som ikke klarer å overholde regler om avstand.

– De fleste restaurantene følger reglene og sørger for avstand. Men det finnes også de som ikke gjør det, som ikke har forstått eller bryr seg om alvoret, og da må vi ta av oss hanskene. Om reglene ikke følges skal restauranten stenge, tenker jeg, sier han.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT skal 18.000 pasienter og ansatte innom helsesektoren testet neste uke for å se om de har eller hatt korona.

Lørdag formiddag er det 9685 bekreftet smittet i Sverige. Dødstallet ligger på 870, melder Worldometer.