Ilija Jurkovic fikk kamper for Sveriges G17-landslag, trente med AIKs førstelag allerede som 17-åring og spilte med Alexander Isak.

Det meste så ut til å ligge til rette for at han skulle få en fin fotballkarriere, men noen år senere en virkeligheten en helt annen.

I dag er han av svensk politi regnet som en av Stockholms farligste gjengledere, ifølge Aftonbladet. Jurkovic har sittet i fengsel to ganger for grovt brudd på våpenloven ved to anledninger og medvirkning til hvitvasking.

– Jeg sluttet bare å møte opp

I 2015 var han mistenkt for medvirkning til drap, men saken ble henlagt i mangel på bevis. Jurkovic er fortsatt mistenkt for medvirkning til drapsforsøk for en hendelse i november, men han mener det ikke finnes bevis. Jurkovic har vært selv utsatt for to drapsforsøk, forteller han i et stort intervju med svenske Aftonbladet.

LANDSLAGSSPILLER: Ilija Jurkovic fikk flere kamper for det svenske G17-landslaget. Her fra november 2013. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

– Man ser på fjernsynet og ser gamle lagkamerater spille. Så sitter man selv i fengsel. Folk man har møtt og spilt med. Alexander Isak ... Men jeg er glad for deres vegne, og jeg pleier å skrive til dem på Instagram. «Kjør på», sier Jurkovic, som selv la opp for tre år siden.

– Jeg sa ingenting. Jeg sluttet bare å møte opp. De ringte meg. De spurte agenten min. Han ringte meg, men jeg svarte ikke ham heller. Jeg hadde dårlig kontakt med faren min også, og han er alltid den som har pushet meg, men jeg svarte ikke ham heller. Jeg var innstilt på andre ting. Jeg valgte å drite i fotballen, og det var da problemene mine begynte, sier Jurkovic.

En avrevet korsbånd i 2014 ble vendepunktet, mener han. Hadde det ikke vært for den skaden, hadde han spilt i Allsvenskan. Han kom etter hvert tilbake, men det begynte å hope seg opp med problemer utenfor banen.

Taus om årsaken til karrierepunktum

I 2016 mente AIK at det var riktig for Jurkovic å få nye omgivelser. Han ble sendt på prøvespill i Östersund, men der ville han ikke bo. Han fikk tilbud om utlån til Carlstad United, men ville heller ikke der ville unggutten på.

Det endte i stedet med utlån til AIKs samarbeidsklubb Vasalund. Etter en god 2016-sesong, møtte han bare på to treninger året etter. Og kom aldri igjen.

– Jeg vil ikke gå inn på det. Det er privat, sier Jurkovic på spørsmål om hva som skjedde utenfor banen som fikk han til å sette punktum for det som så ut til å være starten på en meget lys fotballkarriere.

Ilija Jurkovic' drømmescenario for fremtiden er å bli fotballspiller, men han sier samtidig at det ikke er aktuelt å forlate sitt kriminelle liv.