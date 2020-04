Løste hytteforbudet med en genial idé

– Det er ikke en levende sjel her. Det er første gang i min manns levetid at det er stengt i påsken, forteller Mona Lægreid som driver Rauhelleren turisthytte sammen med sin mann Hans Olav, til NTB. Hun har 14 års fartstid her, men mannen har tilbrakt alle sine 54 påsker på Rauhelleren.

Hytteforbudet oppheves

Den 20.april vil hytteforbudet fjernes igjen.

– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, understreket helseminister Bent Høie (H) tirsdag denne uken.

I en undersøkelse på nett som Ipsos gjennomførte 8. og 9. april, svarte sju av ti at de mener det er forsvarlig at det omdiskuterte forbudet fjernes. I en måling som Kantar utførte for TV 2 i forrige uke, svarte imidlertid 86,5 prosent av de spurte at de støttet hytteforbudet.