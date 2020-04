Den håndskrevne teksten ble brukt i studio under innspillingen av låten, opplyser auksjonshuset Julien’s Auctions til nyhetsbyrået.

Salgsprisen endte på 910.000 dollar, tilsvarende 9,3 millioner norske kroner.

Et tilårskommet trommeskinn med Beatles's logo på var et annet ettertraktet objekt på auksjonen. Det ble brukt på bandets turné i USA i 1964 og ble solgt for 200.000 dollar.

Gjenstandene var blant de 250 Beatles-gjenstandene som ble auksjonert bort i forbindelse med at det er 50 år siden bandet brøt opp.

Et askebeger brukt av trommeslager Ringo Starr i det berømte studioet i Abbey Road i London ble solgt for 32.500 dollar.

