Koronaviruset har nå krevd 1068 menneskeliv i Brasil. Landet nærmer seg 20 000 registrerte smittetilfeller, og er hardest rammet i Sør-Amerika.

Smittetoppen er enda ikke nådd, og landets helseeksperter forventer at utbruddet vil nå toppen ved slutten av måneden.

Mens landets helsearbeidere stålsetter seg på tøffe uker, virker landets fremste leder å ta det hele med knusende ro.

Synkende popularitet

Jair Bolsonaro mener smitteverntiltakene innført av lokale guvernører er en unødvendig byrde for landets økonomi. Reuters skriver at presidentens popularitet har falt under koronakrisen, og mange brasilianere er misfornøyd med hvordan presidenten håndterer sykdommen han selv kaller «en liten influensa».

Til tross for at viruset nå har krevd mer enn 1000 liv i landet, fortsetter Bolsonaro å ignorere retningslinjene utstedt av sin egen helseminister.

Langfredag er en nasjonal merkedag i dypt katolske Brasil. Ifølge lokale medier tok Bolsonaro til gatene i hovedstaden Brasilia, hvor han ble møtt av både ivrige tilhengere og sinte motstandere.

Smittende holdninger

Bolsonaros kritikere mener presidentens avslappede holdning til smitteverntiltak smitter over på brasilianere, og gir ham skylden for de stadig økende smittetallene i landet. Det kan virke som kritikerne har et poeng.

Lokale myndigheter i landets største byer, Rio de Janerio og Sao Paulo, uttrykte denne uken bekymring over folks manglende vilje til å holde seg innendørs. Statistikk for mobiltelefonbruk og offentlig transport viser at stadig flere beveger seg utendørs, gjerne i store grupper.

Mange brasilianere benyttet torsdagens finvær til å være utendørs, som disse sprekingene i Sao Paulo. Foto: Rahel Patrasso/REUTERS

Færre i isolasjon

Ordførere og guvernører gjør sitt ytterste for å holde folk innendørs, men sliter med å overdøve Bolsonaros budskap om de «giftige» tiltakene, som ifølge presidenten kan være mer dødelige enn selve viruset, skriver Forbes.

– Det er betraktelig færre som holder seg isolert nå enn tidligere, og det gjør dette til en enda større utfordring, sier Patricia Ellen, delstatsminsiter i Sao Paolo til Reuters.

Bruk av mobiltelefoner viser at kun 49 prosent av Sao Paolos befolkning følger myndighetenes retningslinjer. For at smitteverntiltaket skal fungere, må tallet være på minst 70 prosent.

– Vi er bekymret, sier Ellen.

Presidenten virker ikke å dele bekymringen, og er klar på at han vil fortsette å gjøre som han vil.

– Jeg har en lovlig rett til å bevege meg som jeg vil, sa Bolsonaro til brasilianske Globo i det han gikk ut av en butikk fredag.

– Ingen kan ta fra meg retten til å bevege meg som jeg vil. Ingen.