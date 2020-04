Dokumentarserien «Tiger King: drap, kaos og galskap » har rukket å bli svært populær siden den ble sluppet på Netflix 20. mars.

Den absurde true-crime serien har i lang tid ligget som nummer én hos norske Netflix-seere. I serien møter man tigerkongen Joe Exotic (57), som elsker eksotiske kattedyr og har hatt en årelang konflikt med erkerival og dyreverner Carole Baskin.

– Jeg føler meg så sint

I hennes første intervju siden serien, uttaler Baskin at hun føler seg lurt av filmskaperne, og at da hun og ektemannen Howard satte seg ned foran kameraet, så trodde de at serien skulle handle om dyrevernsaken de brenner for, skriver Tampa Bay Times.

«Noen anser serien som en glamorisering av de verste aktørene i tigerhandelen som vågale eksentrikere, mens Carole Baskin fremstilles som en luguber utnytter som ikke er bedre enn mishandlerne hun i årevis har forsøkt å stenge ned», skriver avisen i sin introduksjon av henne.

– Jeg føler meg så sint over at folk har misforstått poenget så totalt, sier hun til avisen.

– Poenget er at disse tigerungene blir mishandlet og misbrukt, og offentligheten tillater det, siet hun videre.

Serien bruker blant annet god tid på forsvinningen av Baskins eksmann, Don Lewis, som forsvant i 1997, og det blir også insinuert at hun har hatt noe med forsvinningen å gjøre. En av episodene i serien er dedikert til forsvinningen. Ifølge det lokale politiet er hun ikke mistenkt i saken, men ifølge sheriff Merissa Lynn har de heller ikke utelukket noe som helst.

Baskin har hele tiden benektet å ha noe med Lewis' forsvinning å gjøre.

Den mest fremtredende av hennes anklagere er mannen som er dømt for forsøke å få henne drept, Joseph Maldonado-Passage, bedre kjent som «Joe Exotic»

Droner og drapstrusler

Ifølge Tampa Bay Times frykter Baskin å forlate hjemmet som følge av serien. Hun oppgir at hun har mottatt en rekke drapstrusler, ser droner svirre over huset, og kameraet hun har installert ved døren til dyrereservatet sitt har tatt bilde av opp mot 30 personer om dagen som bare henger der.

Tiger King-produsentene Eric Goode og Rebecca Chaiklin har ikke besvart Tampa Bay Times' henvendelser.

Baskin sier hun stolte på filmskaperne på bakgrunn av at en av dem startet en organisasjon for å bevare skilpadder, samt på bakgrunn av en tidligere dokumentar som avslørte brutal delfinjakt i Japan.

Medprodusent Goode har tidligere fortalt Los Angeles Times at Baskin talte åpent og fritt om sitt personlige liv, tidligere ekteskap og forsvinningen av sin eksmann Don Lewis.

– Hun ble i alle fall ikke tvunget, uttalte filmskaperen da.

Til Tampa Bay Times sier Baskin at hun ble fortalt at dette materialet ville bli brukt som for å gi kontekst og bakgrunnshistorie, og ikke som hovedplottet.