Sir Kenny Dalglish måtte onsdag legges inn på sykehus på grunn av en infeksjon som krevde som krevde intravenøs antibiotika.

I tråd med gjeldende prosedyrer ble Dalglish deretter testet for koronaviruset, til tross for at han ikke hadde noen symptomer. Likevel viste prøven at han er smittet av viruset.

Dalglish er fortsatt uten koronasymptomer, skriver Liverpool på sine nettsider fredag.

Skotten skal ha selvisolert seg i perioden før han ble innlagt på sykehus sammen med familien. I meldingen på Liverpools nettsider står det at han ser frem til å komme hjem.

I Storbritannia har over 73.500 personer testet positivt på viruset. Så langt har det vært over 8.900 koronarelaterte dødsfall i landet.

Lang karriere

Etter å ha begynt sin spillerkarriere i Celtic på slutten av 1960-tallet gikk Dalglish til Liverpool i 1977. Der scoret han 172 mål på 515 kamper.

Skotten ble spillende manager i Liverpool i kjølvannet av Heysel-tragedien i 1985, der 39 mennesker mistet livet etter at en tribune raste sammen i finalen i den europeiske cupfinalen mellom Liverpool og Juventus.

Dalglish var fortsatt manager under Hillsborough-tragedien 15. april 1989, hvor 96 Liverpool-supportere døde på Hillsborough Stadium i Sheffield. Dalglish trakk seg to år senere

Adlet

67-åringen trente Blackburn da laget vant Premier League i 1995 og vendte tilbake til Liverpool i 2011.

Han vant 14 ligatitler som spiller og manager i Skottland og England, samt tre europeiske titler som Liverpool-spiller.

I 2017 ble det ene langsiden på Anfield oppkalt etter klubblegenden. Året etter ble han slått til ridder og fikk med det Sir-tittelen i likhet med blant annet tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson.

Leeds-legenden Norman Hunter (76) behandles også på sykehus etter å ha testet positivt på koronaviruset, skriver Leeds i en pressemelding.