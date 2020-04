Det får 22 år gamle Elise Kiil Larsen fra Tromsø til å reagere. Hun ble selv smittet av korona, og ble så syk at hun trodde hun skulle dø.

– På det aller verste lå jeg i krampetrekninger på gulvet, og fikk nesten ikke puste. Det var så vondt, sier Kiil Larsen til TV 2.

– Aldri vært så redd

22-åringen er til daglig medisinstudent og jobber ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Hun ble overrasket over hvor hardt rammet hun ble av viruset.

– Jeg har aldri har vært så redd før i mitt liv. Det gikk så langt at jeg trodde at jeg kunne dø, sier 22-åringen.

Kiil Larsen trodde selv at hun ikke kom til å bli rammet, og nå frykter hun at andre ungdom også tar for lett på sykdommen.

– Jeg tenkte at jeg var frisk fra før, og at det kommer til å bli bra. Men etter at jeg fikk påvist korona så ble det ganske heftig, sier hun.

– De er lei

Politiet i Tromsø sier at de merker en endring i holdningen til ungdom som nå i større grad samles, sammenlignet med starten av koronakrisen.

– De er lei av situasjonen, og de er lei av å være inne. De trekker mer ut. På fester med mye folk og rus er man veldig ukritisk, og muligheten for smittespredning er kjempestor, sier politioverbetjent Kenneth Helberg i Troms politidistrikt.

Den 22 år gamle medisinstudenten Elise advarer nå andre ungdom om å bruke påskeferien til og feste.

– Det er mange som drar på fest og som sitter 15 personer inne i en leilighet å drikker. Man må ikke gjøre det, for de er ikke fritatt fra korona bare fordi de er unge. Jeg er helsepersonell selv, og man blir redd når man ser på meg som er frisk og ung, men likevel blir såpass syk, sier 22-åringen.

– Alle må bidra

Svein Lie, fungerende helsedirektør i Helsedirektoratet mener unge må forstå at alle må bidra for at koronadugnaden skal fungere.

– Dette er et spørsmål om solidaritet. Dette kan ikke løses av andre, det må løses av oss, av alle de som lever i samfunnet og er med å redusere smittepresset. Det å tenke at en ikke er en del av det, det er feil, sier Lie.

– Er det rett og slett litt egoistisk hvis man er ung og går på fest i dag?

– Jeg tenker at akkurat nå er det og ikke ha nok omtanke for andre.