17-åringen ble lånt ut fra Vålerenga i august. Nå har Eindhoven-klubben gjort avtalen permanent.

– Jeg har over en tid nå sett at Fredrik har gjort det bra i Nederland, og det var således ingen overraskelse da vi nå ble kontaktet av PSV og ble informert om at de ønsket å benytte sin opsjon på kjøp, sier Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsted.

Oppegård har 25 aldersbestemte landskamper for Norge. Overgangssummen er ikke kjent.

18-åringene Mathias Kjølø og Herman Geelmuyden spiller også for den nederlandske klubben.

(©NTB)