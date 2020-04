Langfredag ble det klart at antallet døde som følge av koronaviruset i verden har oversteget 100.000. Det viser tall fra Worldometers. Totalt har nærmere 1,7 millioner mennesker fått bekreftet smitte, og nærmere 400.000 har blitt erklært friske.

– Mot langt lavere enn 100.000

I USA er så langt 489.268 personer smittet, og 18.015 døde, ifølge Worldometers. Tidligere har smittevernsekspert ved Det hvite hus, doktor Anthony Fauci, advart om over 100.000 kan dø som følge av viruset i landet.

Under sin oppdatering fredag sier president Trump at han tror tallene vil bli mye lavere.

– Det ser ut som at vi er på vei mot langt lavere tall enn 100.000, sier Trump.

Under pressekonferansen nevnte han antallet 60.000 døde, og selv om han medgir at dette også er snakk om mange mennesker, så er det lavere enn prognosene.

– Gir oss så mye håp

Han skrøt samtidig av innbyggernes viljestyrke under koronakrisen.

Ifølge CNN uttalte doktor Deborah Birx i smittevernsgruppen under fredagens oppdatering for første gang at hun ser antydninger til at kurven jevner seg ut under, og viser til Italias lignende situasjon forrige uke.

– Det gir oss så mye håp, sier hun.

Samtidig advarer hun om at smitten i landet ikke har nådd toppen enda.

Under oppdateringen uttalte Trump at han kommer til å høre på helseekspertenes råd angående når og hvordan man skal lette på restriksjonene som er innført i landet.