Hendelsen ble filmet av 82-åringens skrekkslagne datter Randi Haugskott (54).

– Pappa! Pappa! Pass dæ! Elgen kjæm etter dæ!, roper datteren fra vinduet fra familiens hus på Mule i Levanger i Trøndelag.

Rett før Ove Haugskott oppdaget elgen hadde han hilst på barnebarnet og kjæresten, som begge går på krykker.

Se videoen øverst i saken!

Han ser at elgen nærmer seg, og skjønte at noe var i ferd med å skje.

– Jeg måtte få henne etter meg, for hadde hun angrepet de to på krykker, hadde de ikke hatt en sjanse, sier 82-åringen til Trønder-Avisa som omtalte saken først.

Elgen raste mot Ove som i et forsøk på å redde seg selv stupte under terrassen. Til tross for dramatikken slapp 82-åringen unna med noen småskader.

I en video sendt til TV 2 sier Ove at han kjente et slag, men at han trodde det var hunden.

– Hun traff meg i rævva, men jeg ble ikke redd.

Til Trønder-Avisa sier datteren Randi at faren er den beste elgjegeren i Frol, og at han fortsatt er aktiv. Dette er imidlertid en av de mer skumle opplevelsene han har hatt.

– Jeg har ikke vært så nære på elgen før, sier 82-åringen.