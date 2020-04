Etter at Martin Ødegaard hadde herjet som 15-åring i Eliteserien, sto storklubbene i kø for å sikre seg nordmannen. Ødegaard besøkte flere klubber, inkludert Liverpool.

Martin Ødegaard endte opp med å velge Real Madrid i 2014, men drammenserens trener fra tiden i Vitesse, Leonid Slutskij, hevder nå at Liverpool forsøkte å sikre seg Ødegaard på ny før denne sesongen.

– Prestasjonene hans i Vitesse var veldig viktig for ham, og det ga ham mange tilbud. Det var ikke bare fra Real Sociedad, men også fra Liverpool og Ajax. Han var en av de beste spillerne i Nederland, sier Leonid Slutskij til det spanske nyhetsbyrået EFE.

Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Mener han er klar for Real Madrid

Valget falt til slutt på Real Soceidad for Ødegaard da Real Madrid skulle sende ham på et nytt utlån. Låneavtalen er i utgangspunktet for to år, men formelt kan det kun gjøres slike avtaler for én sesong av gangen.

EKS-TRENEREN: Under Leonid Slutskijs ledelse i Vitesse blomstret Martin Ødegaard. Foto: Georgios Kefalas

– Det er veldig hyggelig å følge Ødegaards utvikling som fotballspiller. Vi snakket denne uken, og han fortalte meg at han er enormt glad i Real Sociedad, både klubben og byen, sier Slutskij.

Den nåværende Rubin Kazan-treneren mener Ødegaard har bevist at han har nivået til å spille for Real Madrid allerede kommende sesong. Slutskij påpeker samtidig at Ødegaard kan bekle alle posisjonene i angrepsspillet.

– Han er også veldig sterk mentalt. Han har stor selvtillit. Han kan spille stabilt godt i lang tid, sier Slutskij.

– Han er hyperprofesjonell. Nesten som en robot. Martin har et av de høyeste nivåene av profesjonalitet jeg har sett i hele mitt liv. Det er ingen overraskelse for meg at han spiller som han gjør i Real Soceidad, for han spilte på et veldig høyt nivå under meg i Nederland, sier Slutskij.

– Han har vært veldig viktig

Russeren har tidligere fortalt TV 2 hvordan han fikk Ødegaard til å blomstre igjen etter å ha skuffet mange i løpet av sine 18 måneder i Heerenveen.

– Jeg ga ham friheten til å være som et barn igjen. En gutt på 19 år trenger ikke ekstra ansvar, sa Slutskij til TV 2 i oktober.

Hovedpersonen selv lovpriset Leonid Slutskij for behandlingen han fikk.

– Han har vært veldig viktig. Jeg fikk ekstremt mye tillit og ansvar. For unge spillere er det noe av det viktigste, å føle at man er viktig for et lag. Han ga meg den følelsen. Leonid ville at jeg skulle være en av lederne på banen og ta tak, og det føler jeg virkelig at jeg gjorde. Jeg er utrolig takknemlig for det han har gjort for meg, og alt han har hjulpet meg med, fortalte Ødegaard.

Real Sociedad og Ødegaard ligger på fjerdeplass i La Liga.