Stjernene om kilometer-krigen: – Det er ikke sunt

Når Lotto Soudal-rytter Carl Fredrik Hagen får presentert Grøndahl Jansens Twitter-svar, responderer han slik:

– Det Amund sier, får stå for hans regning. Men det er ikke sunt å sykle 6-700 kilometer, eller hva de gjør. Og det er ikke sunt å gå 500 kilometer på ski. Det å være toppidrettsutøver, er heller ikke supersunt. Så får hver enkelt vurdere hva som er lurt og ikke lurt, sier 28-åringen, før han tilføyer:

– Jeg vurderer at for min del er det ikke veldig lurt.

Avdramatiseres

Stein Ørn, Alexander Kristoffs trener og tidligere landslagslege, avdramatiserer risikoen ved de ekstreme langturene. Han demper ned betydningen for immunforsvaret.

Stein Ørn, Alexander Kristoffs stefar, trener og tidligere landslagslege. Foto: Terje Pedersen

– En kort periode etter avsluttet belastning er det økt risiko, men den er veldig liten. Totalt sett er det ikke store konsekvenser for immunforsvaret for en som er godt trent, mener Ørn.

– Så det er ikke noe du vil fraråde?

– Nei da, ikke i det hele tatt.

Da går langturene heller mer utover treningsutbyttet, mener den tidligere landslagslegen. Han peker på at man trenger lengre restitusjonstid etter en slik økt.

– Det har ikke så mye for seg, gir ikke ekstra gevinster og er ikke treninger som man gjennomfører vanligvis. Men for godt trente utøvere er det ikke noe problem verken for kroppen eller andre ting sånn sett, sier Ørn.

– 500 kilometer er ikke all verden

Johan Kaggestad, TV 2s sykkelekspert, mener at det er to sider av saken sett fra et treningsperspektiv: At det er gøy å kunne utfordre seg selv i en slik periode uten konkurranser, men at det har lite for seg.

– Å sykle 500 kilometer er ikke all verden. Det er tusenvis av nordmenn som har gjort det ved å sykle Trondheim-Oslo, påpeker Kaggestad.

– Det du oppnår med det, er at du bryter deg veldig mye ned på én veldig lang tur. Og det går utover treningen den neste uken. Men det er moro å ha gjort, og Abrahamsen er en type som trener mye og tåler mye juling, fortsetter TV 2s sykkelekspert.

Heller ikke Kaggestad vil nødvendigvis fraråde slike turer.

– Nei, men setter du det inn i en fornuftig treningsplan for en syklist, ville de ikke prioritert å ha syklet 500 kilometer. Det er en tur som går utover annen kvalitetstrening, og minner litt om dem som løper 24-timersløp. De er ikke nødvendigvis så gode til å løpe, men gode til å løpe langt. Og man skal ikke sykle lengst mulig, men fortest mulig på de distansene som er et vanlig sykkelritt, påpeker Kaggestad.

Så langt sykler de vanligvis

Vanligvis er de lengste treningsturene til en proffsyklist på rundt 200 kilometer. Det gjelder også for Abrahamsen. Ifølge ham var stuntet et sjeldent unntak. Tidligere var den lengste treningsturen hans 323 kilometer. Også den gangen utenfor sesong.

– For cirka to uker siden hadde jeg 300. Jeg synes det er gøy å utfordre kroppen litt, og det gir meg noe å kunne pushe grenser. Men når det er fornuftig. Det er ikke noe man gjør i sesong når man jobber mot løp. Nå er det sikkert ikke løp før i august, tipper jeg, og da er det lov å unne seg. Noen velger å ta fri, mens jeg velger kanskje å gjøre stunt, sier 24-åringen.

Fra Carl Fredrik Hagen kommer det neppe et svar på kilometerkrigen. Lotto Soudal-rytteren følger stort sett sin opprinnelige treningsplan.

– Jeg har ingen planer om å hive meg rundt med det første. Jeg er mektig imponert over utholdenheten og seigheten til noen av de gutta, men for min egen del skal jeg holde meg til et ganske normalt treningsregime, slår Hagen fast.

Det innebærer at de lengste turene blir på rundt 200 kilometer.

– En normal sekstimer er nok. Så får jeg heller kjøre litt flere av de i uken, og holde meg ganske nærme hjemme om ting skulle skje.