Enige om kontrakt – roses for viktig egenskap

– Jeg synes at det manglet tillit internt i klubben da jeg kom, så vi brukte en del tid på å gjenskape det. Det hadde vært en god del støy over tid og det var litt apatisk da vi kom inn. Vi gjorde nok våre feil vi òg, men vi måtte gjenoppbygge tilliten.

En av de største feilene Horneland innrømmer å ha gjort etter at han kom til Trondheim, var å gå bort fra klubbens udødelige 4-3-3-formasjon.

– Rosenborg har en veldig tydelig filosofi og kultur. Den var vi ikke dyktige nok på å ivareta fra starten av. Vi justerte oss på våren, og derfra var vi veldig tro mot spillemåten. Vi har vært på bunn, nå er vi på vei oppover, sier en offensiv Horneland.

Får skryt

Sportslig leder Mikael Dorsin fulgte for det meste 2019-sesongen fra utsiden. Derfra fikk han se en klubb i motgang og en trener under press, men svensken lar seg fortsatt imponere av hvordan Horneland har stått i stormen.

– Det er en sånn person han er. Han sutrer liksom aldri. Han stiller alltid opp, uansett medgang eller motgang. Han har vist at han tåler å stå i det når det blåser, og det er en viktig egenskap om du skal lede Rosenborg, sier Dorsin, og fortsetter:

– Men han som alle andre vet at man bedømmes etter resultatene. Nå har han bare vært én sesong, men vi har tro på at det kommer til å bli enda bedre, ellers hadde vi gjort noe annet.

Og Dorsin vet hva han snakker om. 38-åringen har over 400 kamper for trønderne, og klubblegenden vet at det stilles skyhøye krav i Trondheim.

– Det var nok en tøff tid for trenerne og spillergruppa i fjor, for når resultatene ikke kommer, så koker det her. Det er høye krav, men det er også Rosenborgs styrke og det er det som har gjort klubben såpass framgangsrik.

Lover bot og bedring

Og skal vi tro Eirik Horneland fortsetter den framgangen i 2020.

– Det er ingen tvil om at 2020 blir bedre enn 2019. Vi er på et helt annet nivå enn i fjor. Det er et godt steg opp til Molde, men vi skal jobbe for å ta inn forspranget. Vi blir bedre for hver dag, mener Horneland.

Det er en oppfatning som deles av Dorsin.

– Det virker som at spillergruppen er veldig samlet og at de har bestemt seg, men det handler om å vise det når det spilles om poeng. Jeg håper at vi blir bedre enn i fjor og at vi ser et sultent lag som slåss om tittelen og spill i Europa. Det blir ikke enkelt, men det er det jeg håper, avslutter svensken.