Det skriver Øst politidistrikt på Twitter.

– Restauranten vil få en bot og de har fått pålegg om å iverksette riktige tiltak umiddelbart, står det videre i meldingen.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronne Samuelsen sier til TV 2 at de ikke har noe anslag på hvor mange gjester det var på uteserveringen, men opplyser at de var for mange og at de satt for tett.

Boten vil være på noen tusen, opplyser politiet.

– Dette er den første saken vi anmelder, men vi har flere oppdrag i Øst politidistrikt som går på det samme. Politiet rykker ut på de vi har kapasitet til og vurderer hvert enkelt tilfelle isolert sett, sier Samuelsen.

Ifølge Fredriksstad Blad ligger restauranten på brygga i Fredrikstad.

Saken oppdateres!