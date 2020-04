Ekspert: Oljekutt er ikke nok til å stoppe prisfallet

Like etter klokken 14. fredag startet G20s virtuelle møte, der også Norges olje- og energiminister Tina Bru (H) deltar.

Møtet skjer på initiativ av det internasjonale energibyrået (IEA) og det saudi-arabiske formannskapet i G20, og formålet er å finne ut hvordan man skal stabilisere energimarkedet, som er kraftig rystet av koronaviruset.

– Vi har aldri sett etterspørselen falle så fort på så mange steder samtidig, sier oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto til TV 2.

– Fallet i oljeprisene har skjedd raskere enn noensinne, og det er dramatisk, fortsetter hun.

Også oljeministeren kaller situasjonen ekstraordinær:

– Situasjonen i oljemarkedene er ekstraordinær som følge av et brått og dramatisk fall i etterspørselen og tilhørende fallende oljepris, sier Bru til TV 2 før møtet.

Oljelandene deltar

I møtet deltar land som representerer 70 prosent av verdens oljeproduksjon, samt 80 prosent av forbruket.

– Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et unilateral norsk kutt i produksjon, forutsatt at en bred gruppe av produsenter kommer til enighet om å kutte, sier Bru.

Etter et ti timer langt videomøte torsdag ble landene i Opec og Russland enige om å gjennomføre et kutt i oljeproduksjonen på ti millioner fat per dag i mai og juni, omtrent ti prosent av det globale oljetilbudet.

– Forutsatt at avtalen mellom OPEC+-landene blir gjennomført, vil det være grunnlag for at Norge kan vurdere et slikt unilateralt kutt. I den sammenheng er dagens møte mellom G20-ministrene også viktig, sier oljeminister Bru.

– Ikke nok

Wiggen i Pareto tror etterspørselen vil gå ned til 22-25 millioner tønner per dag i andre kvartal i år.

– Et kutt på ti millioner tønner per dag er ikke nok, sier hun.

Norge står for om lag to prosent av den globale oljeproduksjonen.

Analytikeren tror oljeprisen vil holde seg lav de neste månedene, og tror den kan havne helt ned til 18 dollar fatet.

– Vi har for mye olje, og det er veldig vanskelig å lagre den raskt nok for en langsiktig løsning. Det vil ta tid å implementeres, sier hun.

USA og Mexico enige

Fredag melder presidenten i Mexico, Manuel Lobez Obrador, at landet har inngått en kuttavtale med USA, og at landet vil redusere produksjonen med 100.000 fat per dag, skriver Reuters. Ifølge NTB ville Opec-landene og andre oljeproduserende land i utgangspunktet at Mexico skulle redusere oljeproduksjonen sin med 400.000 fat per dag, men det ville ikke Mexico gå med på.