Da Grethe (84) skulle begraves, satte venner og kjente i gang en helt spesiell markering

117 nordmenn har så langt mistet livet som følge av koronasmitte. Grethe Askjer (84) er en av dem.

– Mor var utrolig snill og omsorgsfull mot far, barna sine, barnebarn og oldebarn. Det var mange som satte stor pris på henne, sier datteren Randi Askjer.

84-åringen ble koronasyk i midten av mars. Randi Askjer og søsteren Bjørg Askjer har begge sykepleierbakgrunn, og mistenkte tidlig at moren kunne være smittet av Covid-19-viruset.

Derfor forsøkte de sammen med søskenflokken å holde seg oppdatert på hvordan det gikk med henne per telefon.

– Det var fryktelig vondt å være fem søsken som skjønte at hun var syk og ville være hos henne, men som ikke kunne besøke henne på grunn av smittefaren, sier Askjer.

Da moren brått ble dårligere, dro hun likevel for å se til henne, iført det hun hadde av smittevernsutstyr. Da var 84-åringen så dårlig at hun kort tid etter ble sendt til sykehus.

Tok farvel i smittevernutstyr

Der ble hun lagt på intensivavdelingen og koblet til respirator.

– Vi fikk flere oppdateringer daglig, og de var dessverre dårligere for hver gang. Og det å skulle formidle det videre uten å kunne ha fysisk kontakt med noen i familien eller far, det var veldig krevende, sier sønnen Fredrik Askjer.

SORG: Grethe Askjer ble 84 år gammel. Foto: Ingvild Fjelltveit/TV 2

Han forteller om et sterkt møte med helsevesenet i en spesiell tid.

– Det var nok veldig vanskelig for dem, for selv om de ønsket å la oss være nær mor, kunne de ikke slippe oss inn. De var ærlige på at var usikre på hvordan dette kom til å gå, men turte ikke å la oss være der, sier Askjer.

På grunn av strenge smitteverntiltak, var det bare noen få familiemedlemmer som fikk se Grethe på sykehuset før hun døde. Fredrik og søsteren ble kledd i fullt smittevernutstyr og fraktet inn en bakvei for at de skulle få ta farvel med moren.

– Da vi kom inn, ble vi kledd opp på nytt med nytt utstyr, før vi fikk komme inn til mor. Det var en veldig spesiell opplevelse. Bjørg og jeg fikk holde henne i hånden da hun døde, sier Askjer.

Stilte opp med roser langs veien

For storfamilien har det vært vanskelig ikke å få være nær hverandre i tiden etter dødsfallet.

– Vi kan ikke møtes i grupper eller ta på hverandre. Og for oss som selv har barn og barnebarn, har det vært krevende ikke å få treffe dem, sier Bjørg Askjer.

Det meste av kommunikasjonen om begravelsen skjedde i en gruppechat på Facebook. For at det skulle være mulig å holde den nødvendige avstanden, måtte seremonien gjennomføres i en annen kirke enn den Grethe skulle gravlegges ved.