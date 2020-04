Nektes å gjøre som Zlatan og Lindelöf

– Vi har fullt treningsopplegg. Fem dager i uken, nesten. Det blir mye løping og styrke, også har vi fått noen fotballer sånn at vi kan ha litt fotball i øktene hvis det er mulighet.

– To forskjellige verdener

Therese Sessy Åsland, som spiller for Kristianstads DFF, gir et innblikk i situasjonen i Sverige. Hun kan fortelle at den eneste forskjellen på lagtreningene er at de nå bare trener tre ganger i uken. Og det skyldes permitteringer.

Ellers takler de hverandre og oppholder seg i garderoben som normalt. Altså er det rake motsetningen til Norge.

– Det er to forskjellige verdener sånn sett akkurat nå. Jeg holder meg til de reglene som er i Sverige, på en måte, men er usosial her òg. Jeg prøver å ta en selvkarantene. Jeg går på trening og i butikken når jeg må, men prøver helst å underholde meg selv i leiligheten, forklarer Åsland til TV 2.

