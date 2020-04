Forskere i Finland har offentliggjort en 3D-modell som viser hvordan koronaviruset transportes gjennom små luftbårne aerosolpartikler når en person hoster, nyser eller snakker.

Funnet til forskerne viser hvor viktig det er at man følger myndighetenes restriksjoner og holder avstand til hverandre.

To meter avstand

Norske helsemyndigheter anbefaler at man holder to meter avstand til andre, uavhengig av om man er ute eller inne.

I den finske forskningen har de tatt for seg et scenario hvor en person i en matbutikk hoster mellom varehyllene.

Funnet viser aerosolskyen sprer seg utenfor umiddelbar nærhet til personen som hoster, men at dette kan ta opptil flere minutter.

– Personer som er smittet av koronaviruset kan hoste og forlate romme, men etterlate seg ekstremt små aerosolpartikler som bærer viruset. Disse partiklene kan igjen ende opp i luftveiene til andre, sier assisterende professor ved Aalto University Ville Vuorinen, ifølge Sky News.

– Forblir flytende

For en tørrhoste, som er et typisk symptom for korona, er partikkelstørrelsen normalt sett under 14 mikrometer.

– Ekstremt små partikler av denne størrelsen synker ikke på gulvet, men beveger seg i stedet i luftstrømmene eller forblir flytende på samme sted, sier forskerne.

Ifølge de finske forskerne kan spredningen av viruset bremse, eller til og med bli helt undertrykt etter hvert som mobiliteten avtar fra steder hvor mange mennesker samles, som butikker, restauranter og offentlig transport.



Partiklene fortsetter å sondere rundt i rommet i flere minutter. Foto: Aalto University

Jussi Shane, sjefsspesialist ved det finske instituttet for helse og velferd, sier at resultatet av studien viser viktigheten av at folk holder seg hjemme dersom de føler seg dårlig.

Øker risikoen

I mangel på andre aktiviteter er det mange av oss som i disse dager har pusset støvet av joggeskoene. Men skal vi tro en gruppe nederlandske forskere kan dette øke risikoen for å bli smittet av viruset.

Det kommer frem i en studie fra Eindhoven teknologiske universitet og KU Leuven i Belgia.

– Hvis noen puster ut, hoster eller nyser mens de går, løper eller sykler, blir de fleste mikrodroplene medtatt i kjølevannet eller slippstrømmen bak løperen eller syklisten. Den andre personen som som kommer bak beveger seg deretter gjennom denne skyen av dråper med smitte, sier Bert Blocken, professor i aerodynamikk ved KU Leuven og Eindhoven University of Technology ifølge The Guardian.

Forskeren har lagt ut to videoer på sin egen Twitter-profil som illustrerer funnene.

Basert på funnene til Blocken og de andre forskerne sier de at risikoen for smitte øker dersom man jogger bak noen andre. Det beste er dermed å jogge ved siden av, eller holde minst fire eller fem meter avstand til personen foran seg.