Djourou, som var i Arsenal fra 2003 til 2014, er ikke fornøyd med FC Sion.

Den 19. mars ble han og ni andre spillere i klubben sparket fordi de ikke ville gå ned i lønn.

FC Sion sliter i likhet med mange andre fotballklubber økonomisk, etter at ligaen i Sveits ble stoppet på grunn av koronaviruset. Klubbens president, Christian Constantin, ba spillerne gå ned i lønn via en felles meldingsgruppe i midten av mars. De som ikke svarte, eller nektet, ble sparket.

Djourou saksøker nå klubben.

– Målet mitt er å reparere den skaden som har blitt gjort i retten. Mine lagkamerater og jeg er ikke bare pengedrevne leiesoldater som noen har omtalt oss som etter vi fikk sparken, sier 33-åringen ifølge tyske Bild til avisen Le Nouvelliste.

Han hevder det ikke er et økonomisk motiv bak søksmålet.

– Jeg kjemper ikke for å få penger, eller for å komme tilbake til klubben. Dersom jeg skulle vinne i retten skal jeg donere pengene, forsikrer Djourou.

Spillerforeningen i Sveits er koblet inn i saken, og har ifølge Le Nouvelliste oppfordret FC Sion til å gå i forhandlinger med spillerne om alternative løsninger.

Alex Song, som tidligere spilte for Barcelona, var også blant spillerne som fikk sparken. Han har forklart til Goal at de ble bedt om å signere et dokument av klubbpresidenten, uten noen videre forklaring.

– Alle klubber snakker med spillerne sine for å finne en løsning. Vi forstår ikke hva som skjedde. Vi forstår ingenting, sier Song.