31. mars ba helsemyndighetene i Lombardia-regionen om bistand til å håndtere koronakrisen.

Det er registrert nesten 19 000 korona-relaterte dødsfall i Italia.

Norge besluttet å sende et medisinsk team på 19 personer til den hardt rammede regionen. Nå er teamet på plass på sykehuset Bolognini Di Deriate i Bergamo.

– Vi ser frem til å brette opp ermene og komme i gang, sier akuttsykepleier Kaja Flatøy.

Sterke historier

Det norske teamet med leger, sykepleiere og logistikkpersonell ankom Bergamo onsdag ettermiddag.

– Vi er på plass og godt igang med arbeidet, sier Flatøy til TV 2 mens hun har en kort lunsjpause på sykehuset.

Hun sier at den første tiden på sykehuset har blitt brukt til å sette seg inn i rutinene og bli kjent med de ansatte.

– De har vært gjennom utrolig mye her nede og er preget av det. Det er viktig at vi tar oss tid til å høre deres historier og bli kjent, sier Flatøy.

FIRE UKER: Det norske teamet skal støtte lokale helsemyndigheter i inntil fire uker. Foto: Arild Ødegaard, DSB

Klar for å jobbe

Flatøy sier at de har blitt tatt godt i mot av de ansatte.

– Det er overveldende, men vi går godt overens med de lokale og ble tatt godt imot, sier akuttsykepleieren.

Hun sier at det føles bra å være på plass og ser frem å sette i gang arbeidet for fullt.

– Vi ser frem til å være en god avlastning for dem, sier Flatøy.

Presidenten er takknemlig

Også presidenten i Lombardia, Attilio Fontana, har uttrykt sin takknemlighet til det norske teamet. Han delte en video av at teamet ble tatt i mot på flyplassen.

– De 19 legene og sykepleierne fra Norge har landet i Orio al Serio. De skal hjelpe vårt helsepersonell. Tusen takk, skriver Fontana på Facebook.

Flatøy sier at alle hun har snakket med setter pris på at de har kommet for å bistå.

– De er oppriktig glad for at vi bryr oss om situasjonen de er i og at vi tar oss tid til å komme hit og hjelpe, sier Flatøy.

Hardest rammet

Italia er det landet som er hardest rammet av koronapandemien med over 140.000 registrerte smittetilfeller.

Torsdag var det registrert nesten 19.000 døde.

De italienske sykehusene har jobbet døgnet rundt for å behandle pasienter med alvorlige symptomer. Torsdag var det 3.605 personer innlagt på intensivavdeling, ifølge det italienske sivilforsvaret.

Kaja Fatøy håper at det norske teamet kan avlaste de utslitte legene og sykepleierne på sykehuset. I tillegg tror hun at de vil få verdifull erfaring.

– Vi vil gjør oss mange erfaringer som blir nyttig å ta med hjem til egne sykehus når den tid kommer, sier Fltøy.