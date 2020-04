Boris Johnson har blitt skrevet ut fra intensivavdelingen på St. Thomas Hospital etter å ha fått koronaviruset.

Familien til den britiske statsministeren er lettet over at Johnson ser ut til å være på bedringens vei.

– Vi er utrolig takknemlige, sier Stanley Johnson, faren til Boris Johnson, til BBC.

Trenger hvile

Faren forteller at mange har vært svært bekymret for statsministeren.

LETTET: Johnsons far er lettet over at det går bedre med sønnen. Foto: Isabel Infantes

– Jeg tror dette har fått hele landet til å innse hvor alvorlig denne sykdommen er, sier Stanley Johnson.

I tiden fremover trenger Boris Johnson hvile og faren sier at det trolig vil ta litt tid før han er tilbake på kontoret.

– Jeg tviler på at han kan gå rett fra dette og tilbake til Downing Street. Han trenger tid på å hente seg inn igjen, sier Stanley Johnson fredag.

Skal være forsiktige

55 år gamle Johnson fikk påvist koronasmitte 26. mars.

Søndag ble han sendt til sykehus og mandag ble han overført til intensivavdelingen. Der har han fått oksygenbehandling.

– Han tok nesten en for laget, så vi må passe på at vi er forsiktige videre, sier Johnsons far.

Utenriksminister Dominic Raab leder landet mens statsminister Boris Johnson er syk.