Gravde frem kroppsdeler etter 9/11: – Dette er verre

I delstaten New York har over 200.000 fått påvist koronasmitte, og over 11.500 er døde.

Helsemyndighetene i New York City anslår at ytterligere 3700 er døde som følge av koronasmitte i byen, men at de ikke har fått påvist viruset og dermed ikke er med i statistikken.

Mange av de som omkommer dør hjemme, og ambulansearbeidere må med begrenset smittevernutstyr forsøke å redde koronasmittede personer.

Alarmsentralen i New York mottar vanligvis rundt 4000 oppringninger om helse daglig. Nå ligger tallet på rundt 7000, skriver Inquisitr.

Helsepersonell har sammenliknet New York med en krigssone. Hundrevis av ambulanser og arbeidere har blitt sendt til delstaten for å bidra, skriver CNN.

Alarmsentralen mottar nå langt flere henvendelser enn vanlig. Foto: John Moore/Getty Images/AFP

Lite tid og ressurser

Mye av behandlingen innebærer nærkontakt, noe som utgjør en smittefare for helsepersonellet. I tillegg er arbeidsmengden og tidspresset større.

Under pandemien har ambulansearbeidere fått nye retningslinjer som innebærer at de skal avslutte livreddende arbeid etter 20 minutter dersom det ikke er puls. I slike tilfeller blir pasienten heller ikke transportert til sykehus.

– I roligere tider ville vi prøvd å legge mer tid og ressurser i innsatsen. Jeg har møtt flere pasienter jeg egentlig ville prøvd å gjøre mer for, sier en ambulansearbeider som jobber i Brooklyn til The Daily Beast.

En ambulansearbeider sier det tøffeste med koronasituasjonen, er å måtte reise seg fra den avdøde og informere familien om at de avslutter gjenopplivingen.

– Du sier «jeg er lei for det, vi gjorde alt vi kunne, og jeg kondolerer». Det er tøft. Spesielt når du må gjøre det fire ganger på en kveld, sier vedkommende.

En ambulansearbeider desinfiserer en båre etter at ambulansen har fraktet en pasient med koronasymptomer i Yonkers, New York. Foto: John Moore/Getty Images/AFP En ambulanse desinfiseres i Yonkers, New York. Foto: John Moore/Getty Images/AFP

– Jeg gråter

Elizabeth Bonilla forteller at hun er svært emosjonell hver gang hun forlater en bolig etter å ha rykket ut.

– Jeg gråter, for det er så ekte, sier hun til NBC News.

– Folk vandrer rundt på utsiden, og de ser ikke det som vi ser på innsiden, legger hun til.

Hun har jobbet som ambulansearbeider i syv år, og forteller at hun har rykket ut til flere hjertestans den siste tiden enn hun har gjort gjennom hele sin karriere.

– Det ene sekundet har personen det helt fint, og det neste sekundet har vedkommende bare kollapset.

– Livredd

Til New York Times forteller ambulansearbeider Phil Suarez om utrykninger til store familier som bor tett i små boliger.