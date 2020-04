Odion Ighalo ble hentet på lån ut sesongen fra Shanghai Shenhua helt på tampen av overgangsvinduet i januar. På de åtte kampene han har spilt for Manchester United har han scoret fire mål.

Ole Gunnar Solskjær har beskrevet angriperen som en med kvaliteter laget også trenger til neste sesong, skriver Manchester Evening News. Selv har ikke 30-åringen snakket særlig mye om hva som skjer fremover. Før nå.

I et intervju med den Nigerianske radio- og YouTube-kanalen Elegbete TV bryter Ighalo stillheten rundt fremtiden.

– Jeg har ikke fått tilbud om ny kontrakt ennå. Sesongen er ikke ferdigspilt og låneavtalen er ikke utløpt, sier nigerianeren.

Han forteller også at hun bruker religionen når han skal ta valg i livet.

– Jeg tar ikke avgjørelser alene. Jeg har prinsipper og retningslinjer for alt jeg gjør, og jeg ber alltid til Gud for at han skal vise vei.

Ighalo lar seg heller ikke påvirke av spekulasjonene som florerer rundt om.

– Jeg ser så mange Twitter-meldinger om dette. Mange sier at jeg skal dra tilbake til Kina. Noen sier jeg skal bli i Manchester United. Har dere hørt meg si noe? Jeg har ingenting å si. Når sesongen er over og jeg har fått tilbud fra de to lagene, først da vil jeg ta en vurdering. Jeg vil be til Gud, og det han mener jeg skal gjøre er det jeg kommer til å gjøre, forklarer angriperen.

– Man må ikke forhaste seg. Jeg må fullføre sesongen på en god måte, sette meg ned med agenten min og se hva som ligger på bordet. Deretter må vi ta et valg, understreker Ighalo.