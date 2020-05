I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

De siste årene har flere og flere får øynene opp for klassiske, japanske biler. En av dem er Morten Granberg.

Han har en, mildt sagt, uvanlig Nissan Stega som han har modifisert videre og satt sitt eget preg på.

Nissan Stega ble produsert i mellom 1996 og 2007 for det japanske hjemmemarkedet. Bilene var eksklusive og ble solgt via enkelte utvalgte forhandlere der.

Stega deler en del av mekanikken med sportsbilen Nissan Skyline og det er med andre ord en høy-ytelses stasjonsvogn som har funnet veien til Brøttum, rett sør for Lillehammer.

Her er historien om Morten og hans spesielle stasjonsvogn:

Nissan Stega. Definitivt en kul og tøff stasjonsvogn. Foto: Privat

Bilen:

Merke, modell: En uvanlig Nissan Stega, fra 2001

Hvor lenge har du eid den? I litt over to år nå.

Hva har du gjort med den? Den største modifikasjonen så langt er fronten. Den har blitt hentet fra en Nissan Skyline R34 GTR. Lyktene ble bygget om med Hella-projektorer, slik at lysbildet er tilpasset norske veier. Ellers grunnleggende oppgraderinger. Eksosanlegget har jeg laget fra bunnen av. Dette er laget slik at det er lett å bytte over deler med V-band. For eksempel katalysator ved en EU-kontroll. Bilen er senket med BC BR series coilovers som gjør mye med hvordan bilen oppleves. Det er også byttet ut noen kosmetiske deler som litt større spoiler og nye sideskjørt. ++

Bakenden av bilen er også spesiell, legg merke til den store tak-spoileren. Foto: Privat.

Liker best med bilen: Det at Stega er mer eller mindre en Skyline stasjonsvogn! Den er bygget opp på samme plattform og så og si alle deler i understellet passer om hverandre. Her sitter det en rb25det neo6 motor med 280 HK, og det er firehjulstrekk-systemet fra en R33 GTR! Det er selvfølgelig ekstra gøy å ha en bil som nesten ingen andre har her til lands!

Liker minst med bilen: Den har en fire trinns automatkasse som gjerne kunne vært utstyrt med flere trinn. Etter ombyggingen av fronten har det blitt en fargeforskjell, selv om det er brukt samme fargekode. Det er også noe skraping i fartsdumper, grunnet senkingen.

Beste opplevelse med bilen: Det er mange gode opplevelser! Men om jeg må velge meg ut en spesiell opplevelse må det være da jeg nylig hadde fått skilt på den. Jeg parkerte ved en Nissan 300ZX på lokale kjøpesenteret. Da jeg kom ut sto det to stykker å ventet på meg. De var nysgjerrige på bilen og lurte på hva dette var! Vi ble kjent og i dag er vi i samme bil-klubb, og har gjort mye gøy sammen i ettertid.

Morten har flere planer for sin Stega. Blant annet ny lakk. Foto: Privat.

Framtidsplaner for bilen: Den trenger sårt en hellakkering , men først skal jeg style bakfangeren litt. Jeg har et Nismo-style panser på vei i posten, som blir montert når det kommer. Ser for meg at jeg bytter girkasse over til en manuell utgave i det lange løp.

Drømmebil: Den har jeg allerede! Men hvem ønsker seg ikke en Nissan Skyline eller en Toyota Supra også?

Annet: En funfact kanskje? Bilen er så lang at jeg kan putte en vanlig, enkel madrass bak om jeg trenger et sted å sove på tur! Den er faktisk 5 meter lang!

Eieren:

Navn: Morten Granberg

Alder: Jeg er 29 år.

Bosted: Bor på Brøttum, som ligger mellom Lillehammer og Moelv.

