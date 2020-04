Ifølge CNN har det kinesiske landbruksdepartementet kommet med et nytt utkast til en liste som skal vise hvilke dyr som egner seg som bruksdyr.

På listen over bruksdyr som egner seg til avl er for eksempel griser, kuer, høns og sau. I tillegg er hjort, alpakka og struts oppført.

Hunder og katter er ikke å se på listen, noe som kan bety at hvis den blir vedtatt, så kan det bli et nasjonalt forbud mot spise disse dyrene, skriver CNN.

The New York Times melder at hund dermed ikke lenger er regnet som et bruksdyr, men som et husdyr i Kina.

«Med menneskets utvikling og samfunnets voksende bekymring for dyrevelferd, har hunder gått fra å være tradisjonelle bruksdyr til å bli kjæledyr», skriver myndighetene i forklaring til listen, gjengitt av CNN.

«De er ikke lenger bruksdyr i resten av verden. Da er det ikke anbefalt å liste dem som det i Kina, står det videre».

HUND: Hunder som er slaktet henger til salgs på et kjøttmarked på en lokal hundefestival i Yulin i Kina i juni 2018. Foto: Tyrone Siu / Reuters

– Effektivt

I en uttalelse torsdag skrev organisasjonen The Humane Society International at dette kan bli et vendepunkt for dyrevelferd i Kina.

– Vi må vente og se til etter utkastet har vært oppe til høring, men dette kan være en effektiv måte å få hund og katt av menyen på, sier talskvinne Wendy Higgins til CNN.

Ettersom listen foreløpig ikke er vedtatt, kan innbyggerne frem til 8. mai komme med tilbakemelding.

Ansett som delikatesse

KJÆLEDYR: Selv om hund er en populær delikatesse i flere regioner i Kina, er det også en stor og voksende motstand mot å bruke hunde som noe annet en kjæledyr blant befolkningen i Kina. Foto: Aly Sony / Reuters

I forrige uke tok Shenzhen steget for å bli den første kinesiske byen som forby salg av katter og hunder som mat, sammen med andre ville dyr. Forbudet skal iverksettes i mai.

– Dette signaliserer en stor endring, som anerkjenner at flesteparten av innbyggerne i Kina hverken spiser hund eller katt, og ønsker å se slutt på «tyveriet» hvor kjæledyr brukes til dyrehandel, sa Higgens ved Humane Society International til The Guardian da.

Ifølge organisasjonen blir mellom ti og tjue millioner hunder drept i Kina årlig for å slaktes og selges som mat. Organisasjonen Animals Asia anslår at tallet for katter ligger på rundt fire millioner.

Selv om salg og konsumpsjon av hundekjøtt stadig møter mer motstand i Kina, viser tallene at hund fortsatt er ansatt som en delikatesse i flere regioner.

Matmarked i Wuhan

At opprinnelsen til koronaviruset har blitt sporet tilbake til et sjø- og kjøttmarked i den kinesiske byen Wuhan, har satt press på den kinesiske handelen med ville dyr.

Som et resultat bestemte Kina seg for å forby handel med ville dyr i slutten av januar. Avgjørelsen kom etter at forskere uttalte at flaggermus kunne være opphavet til at det nye koronaviruset spredte seg og smittet mennesker.

I listen over bruksdyr blir ikke dyrene som er mistenkt å stå bak koronaviruset nevnt, skriver CNN. Dette har blant annet vært flaggermus og pangolin.