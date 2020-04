Begraver døde i massegraver

I USA er over 16.000 døde med påvist koronavirus. Spesielt hardt rammet er New York.

To døgn på rad er det registrert nesten 800 dødsfall hos pasienter som har fått påvist viruset i delstaten.

Sykehus og begravelsesbyråer er overlesset av arbeid, og bilder av lik som lastes fra sykehus og inn i frysecontainere, har gått verden rundt.

Nå viser bilder at døde blir gravlagt i massegraver på Hart Island, som ligger øst for bydelen Bronx.

Dødens øy

Øya har blitt brukt til å begrave døde New Yorkere uten etterlatte eller der familien ikke har råd til å betale for en begravelse, siden 1800-tallet.

– Vi vil fortsette å bruke øya på den måten under denne krisen, og det er sannsynlig at folk som har gått bort som følge av covid-19 som passer denne beskrivelsen, vil begraves på øya i dagene som kommer, sier talskvinne Freddi Goldstein ved ordførerens kontor til New York Post.

Til vanlig begraves rundt 25 lik der i uken, skriver Reuters. Men i mars begynte antall begravelser på øya å øke drastisk.

Ifølge talsmann Jason Kersten i New Yorks kriminalomsorgsetat, som har ansvar for begravelsene, blir rundt 40 lik begravet på øya, fem dager i uka.

– De har laget to nye groper i tilfelle vi skulle trenge dem, sier Kersten.

En ferge frakter en frysekonteiner til Hart Island torsdag. Foto: Reuters/Lucas Jackson En lastebil med lik er avbildet mens den er på vei til en av massegravene på Hart Island torsdag. Foto: AP Photo/John Minchillo Hart Island til høyre på bildet. Foto: Maxar Technologies via Reuters

Sannsynlige koronadødsfall

Det finnes foreløpig ikke noen oversikt over hva som er dødsårsaken hos alle som har blitt begravet på Hart Island den siste tiden. Men ifølge Aja Worthy-Davis, talskvinne ved New Yorks helsemyndigheter, er det sannsynlig at flere av dem skyldes koronavirus.

Dronebilder fra stedet viser arbeidere i smittevernutstyr som begraver kister i lange massegraver.

Vanligvis er det innsatte som jobber på øya, men nå er det hyret inn arbeidere for å gjøre jobben, for å redusere fare for smittespredning.

Det har vært en kraftig økning i antall begravelser på Hart Island den siste tiden. Bildet er tatt 9. mars. Foto: Reuters/Lucas Jackson

Vanligvis er det innsatte som jobber på Hart Island. Nå har myndighetene hyret inn egne arbeidere. Foto: Reuters/Lucas Jackson

Kan bli alternativ

Dersom dødstallet blir så høyt at kapasiteten til New Yorks gravplasser sprenges, er det et alternativ å bruke Hart Island til midlertidige begravelser.

Det opplyste New Yorks myndigheter på mandag, ifølge New York Post.

– Vi håper alle at det ikke går så langt. Samtidig er vi klare, hvis det gjør det, sier Kersten.

Anleggsmaskiner står parkert ved siden av en massegrav på Hart Island. Bildet er tatt 8. april. Foto: Reuters/Lucas Jackson

To massegraver strekker seg mellom bygningene på Hart Island. Foto: Reuters/Lucas Jackson

Gode nyheter

Antall døde i landet øker stadig, men natt til fredag norsk tid kunne Donald Trumps smittevernekspert Anthony Fauci opplyse at tallet på sykehusinnleggelser går kraftig ned på grunn av tiltakene som er innført.