Bursdagsfesten ble arrangert i privat regi, i en villa i en forstad ved Stockholm. Det endte med at 70 av 100 gjester ble smittet.

– Jeg tror at flere kom til festen med korona. Cirka 70 av 100 personer ble smittet, forteller bursdagsbarnet, som nylig fylte 60, til Dagens Nyheter.

To av gjestene måtte ligge med respirator hvorav én av dem var den 47 år gamle verten. Ytterligere seks festdeltakere måtte få pustehjelp på sykehus i etterkant.

– Det kjennes som om vi var på Ground Zero for koronaens utbrudd i Sverige, sier bursdagsbarnet til avisen.

En påminnelse

Festen ble arrangerte den 7. mars. På dette tidspunktet mente svenske helsemyndigheter at det ikke var smitte i Sverige. Knappe tre dager senere ble risikonivået hevet til det høyeste, skriver Aftonbladet.

Smittevernlege Per Follin sier at bursdagsfesten er en påminnelse om nettopp hvorfor det er så viktig å unngå at mange mennesker samles nå.

– Det er nettopp det her man vil unngå. At man ikke vil arrangere denne typen fest nå fordi det finnes en risiko for at noen som deltar er smittet, og da får man en veldig stor smittespredning, akkurat som dette tilfellet viser, sier Follin til Dagens Nyheter.

Høye dødstall

Bare det siste døgnet har 106 personer mistet livet i Sverige. Det totale dødstallet er nå 793.

Sverige har dermed betydelig høyere dødstall enn Norge og Danmark. Landet har også måttet tåle kritikk for måten de har håndtert viruset på, og flere har reagert på manglende tiltak for å stoppe spredningen.

Samtidig som dødstallet i Sverige stiger, frykter myndighetene at så mange som ti prosent av Sveriges befolkning kan være smittet.