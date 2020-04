Weinsteins talsperson Juda Engelmayer fortalte torsdag lokal tid at han ikke har noen symptomer eller problemer, skriver Reuters.

– Slik det er nå, har det gått 14 dager siden sist noen i fengselet sendte en bekymringsmelding, og han har ingen symptomer eller problemer, sier Engelmayer.

Meldingen kommer to uker etter at formann for fengselsbetjentene i delstaten New York bekreftet at 68 år gamle Weinstein hadde testet positivt for viruset.

– Jeg kjenner ikke de nøyaktige detaljene rundt helsetilstanden hans, men når jeg snakker med ham høres han frisk ut, sier Arthur Aidala, en av Weinsteins advokater.

Harvey Weinstein var lenge kjent som en av verdens mest innflytelsesrike filmprodusenter. Hollywoodmogulen har blant annet produsert den Oscar-vinnende filmen «Shakespeare in Love», og har også arbeidet med kjente filmer som «Pulp Fiction», «Den engelske pasienten» og «Gangs of New York».

Harvey Weinstein ble 11. mars dømt til 23 års fengsel for seksuelt overgrep mot tidligere produksjonsassistent Mimi Haley og voldtekt av skuespiller Jessica Mann.

Mer enn 100 kvinner, inkludert flere skuespillere, har anklaget Weinstein for seksuelle overgrep, og hendelsene strekker seg flere tiår tilbake i tid. Weinstein avventer fortsatt en rettssak for ytterligere overgrepstiltaler i Los Angeles.