Politiet med klar oppfordring til feststemte nordmenn

Påskefri og hytteforbud gjør at mange har lagt alternative ferieplaner denne påsken. Ikke alle løsningene faller i like god smak hos politiet.

– Ta dere sammen!!!

I Oslo tok mange på seg skiene og dro ut til både Maridalen og Grefsenkollen på dagtid, men langt fra alle var hjemme da mørket falt på.

Like over midnatt meldte politiet om at flere bål ble fyrt opp i området, til tross for at området er tørt.

– Vi minner om at det er gult farenivå for skogbrann på Østlandet. Ta dere sammen!!! skriver politiet på Twitter.

Politiet utdyper bålbrenningen overfor TV 2:

– Det har vært mange folk oppe i Marka, og mange har tent bål. En del av bålene var ganske store, og brannvesenet så seg nødt til å vurdere situasjonen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Om oppfordringen på Twitter, sier Pedersen at folk må finne en balanse mellom en hyggelig og ansvarlig bypåske.

– Når det er så mange folk ute og så pass tørt som det er, så er vi nødt til å henstille folk til å være forsiktige. Slik unngår vi forhåpentligvis at det sprer seg, for det kan gå riktig galt når forholdene er sånn som de er.

#Oslo. Grefsenkollen. Det fyres opp mange bål i marka. Brannvesenet har vurdert at det må settes i verk tiltak og de sender biler til stedet.

Vi minner om at det er gult farenivå for skogbrann på Østlandet.

Ta dere sammen!!! — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 9, 2020

Mye feststøy

Også i bykjernen har Oslo-politiet hatt nok å gjøre natt til langfredag.

– Vi har hatt mange meldinger på støyende fester og høy musikk, så mange at vi ikke rekker å dra på alle. Men folk er stort sett greie når vi tar kontakt og respekterer at de må dempe seg, sier Pedersen.

Operasjonslederen sier politiet var forberedt på ekstra støy i forbindelse med påsken.

Store rånetreff

Mens Oslo-politiet har måtte stri med bål og fest, har råning skapt hodebry lenger øst i landet. Store samlinger med 50-100 biler har ført til mange klager og utrykninger for politiet.

#Bø kl. 00:06

Politiet har mottatt mange klager på mye råning og støy fra musikk og annet. Politiet skjønner at påsken er spesiell i år, men ber om at man tar hensyn til de som må være innendørs og ønsker å sove. — @politietsorost (@politietsorost) April 9, 2020

– Det har vært mange hendelser. Det er rånemiljøet som samles, de har ikke noe Sverige å reise til nå. Det har spesielt vært i Telemark og Hønefoss-området, med opptil 100 biler som er samlet, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til TV 2.

Mens politiet har rykket ut på flere meldinger om støy fra rånere, sier Gunnerød at bilistene sjelden blir på samme sted særlig lenge. Dette gjør det vanskelig å stanse bråket.

– Det har roet seg litt nå, men vi får nok en del flere utover natten, sier operasjonslederen til TV 2 klokken 02.15.

Klar oppfordring

Også festglade ungdommer har gjort livet hektisk for politiet.

– Vi merker ekstra pågang som følge av myndighetenes smitteverntiltak, spesielt i forbindelse med påsken. Enkelte slipper opp og spesielt ungdom samles på steder og fester og drikker, sier Gunnerød.