Ishall i Stockholm forvandles til likhus

STENGES: Storhamars Mikael Dokken i aksjon på Hovet i Stockholm. Nå kan flere av byens ishaller stenge og forvandles til likhus. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Mälarhöjdens Ishall i Stockholm stenger for all aktivitet, og myndighetene er forberedt på å bruke hallen som et midlertidig likhus. Det samme kan skje med flere haller i regionen.