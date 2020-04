Målet med forhandlingene var å redusere den daglige produksjonen for å få oljeprisen opp under koronakrisen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

10 millioner fat om dagen utgjør om lag 10 prosent av det globale oljetilbudet.

Opec og andre oljestater, blant dem Russland, forhandlet først om kutt tilsvarende 20 prosent av det globale oljetilbudet for å begrense prisfallet under koronakrisen, men greide ikke å bli enige om dette.

Etter at nyheten om at kuttet i stedet ville ligge på 10 millioner fat, sank oljeprisen tilbake etter at den først hadde steget, melder E24.