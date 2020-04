– Hvis jeg hadde gitt opp, ville jeg kanskje vært i ghettoen på Jamaica og solgt dop

Disse forteller sin historie: Tom Nordlie, LSK-trener

Frode Kippe, LSK-spiller

Fredrik Krogstad, LSK-spiller

Morten Galåsen, LSK-supporter

Trym Hogner, LSK-supporter

Nils Terje Andersen, prest og LSK-supporter

Martin Ramsland, Start-spiller

Damion Lowe, Start-spiller

Kenneth Mayer, Start-supporter

– Det er to ting i livet mitt som er veldig stabilt. Det er kirken, som har holdt på i 2000 år, og Lillestrøm, som aldri rykker ned, sier prest Nils Terje Andersen, som sammen med de LSK-trofaste supporterne Morten Galåsen og Trym Hogner bidrar for å fortelle hjemmefansens versjon av det utrolige som foregikk.

LSK stod nemlig med 45 strake år uten nedrykk fra norsk fotballs øverste nivå, og så lenge ut til å valse over et rystet Start-lag på vei mot nok en sesong i det ypperste selskap. Svært religiøse Lowe, som leser Bibelen hver dag og ber tre ganger om dagen, forteller hvilke tanker som gikk gjennom hodet hans etter hvert som LSK-målene rullet inn og Eliteserie-plassen så umulig ut.

– Gud, jeg vet ikke hva som foregår. Ingenting fungerer. «Vi trenger bare ett mål, Gud. Vær så snill, la oss få ett mål? For jeg vet at hvis vi får ett mål, så får vi to, og de vil få panikk», mimrer han.

Se hele «Tidenes kamp» på TV 2 Sumo nå, der du også får se blant annet situasjonen som kunne sendt Lowe i garderoben med rødt kort tidlig og Start-profilen fortelle om øyeblikket der han skjønte at Gud var på laget hans denne kvelden! OBS: Spoiler alert i de siste avsnittene!

Fra Start-leiren får man også høre fra mangeårig supporter Kenneth Mayer, som allerede lenge før den største dramatikken tiltok gjorde klar avtalen som gikk på hvordan han og kameratene skulle unngå trafikken hjem ved å forlate Åråsen før kampstart.

Kippes mareritt

Med LSK-øyne skildrer også Tom Nordlie, Fredrik Krogstad og Frode Kippe, som alle stod med beina godt plantet i dramatikken, de utrolige drøyt 100 minuttene på Åråsen fra desember på hvert sitt vis.

– Fra å være den beste avslutningen du kunne få, så ble det den verste. Da er det tungt, selv om det bare er fotball. Der og da føles det som at livet er over, forteller Kippe.

FIKK EN ROLLE: Frode Kippe spilte sluttminuttene av det utrolige oppgjøret. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

LSK-veteranen skulle egentlig innpå for å trygge ledelsen, men tre kjappe Ramsland-scoringer i løpet av seks minutter snudde det hele på hodet. I stedet ble det fem ordinære pluss ti overtidsminutter på Kippe, men i stedet for sjansebonanza og heltestatus rant avslutningen av oppgjøret ut i desperasjon, publikumstumulter, bluss og tilløp til kaos.

– Du ser folk står og griner, du ser folk er ekstremt forbanna og du ser folk som nærmest er i sjokktilstand og nærmest ikke har noen reaksjon på noen ting. Bare en totalt tomhet. For mange så er nok dette her den verste dagen i deres liv, oppsummerer LSK-supporter Hogner.

Se alt av dramatikk i «Tidenes kamp» på TV 2 Sumo nå!