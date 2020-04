Skjærtorsdag var en mørk dag i USA. Ifølge Worldometers oversikt er over 16.000 døde som følge av koronaviruset hittil, og hardt rammede New York registrerte nesten 800 dødsfall for andre døgn på rad.

I løpet av de siste tre ukene har 16,8 millioner av landets innbyggere blitt arbeidsledige, ifølge nyhetsbyrået AP.

Gode nyheter

Også skjærtorsdag holdt president Trump og hans smittevernseksperter pressekonferanse hvor de oppdaterer om situasjonen i landet. Og til tross for det stadig økende dødstallet, kunne administrasjonen presentere noe godt nytt torsdag.

President Donald Trumps smittevernekspert, doktor Anthony Fauci, sier tallet på sykehusinnleggelser går kraftig ned på grunn av tiltakene som er innført.

– Med tanke på dødstall er det en grusom uke. På samme tid som vi ser at dødstallene stiger, ser vi et ganske dramatisk fall i behovet for sykehusinnleggelser, sa Fauci på den daglige pressekonferansen om koronakrisen.

– Det vi gjør, fungerer, sa han videre.

Avslørte oljesamtaler

Mens de daglige pressekonferansene primært skal handle om koronautbruddet, har presidenten for vane å vie plass til også andre tema. Det var også tilfellet torsdag, da Trump avslørte at han har diskutert kutt i oljeproduksjonen med Russlands president Vladimir Putin og kronprinsen av Saudi-Arabia.

– Vi hadde en veldig god samtale. Vi får se hva som skjer, sa Trump om samtalen med Russlands president Vladimir Putin og Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman

Opec, andre oljestater, blant dem Russland, ble i et videomøte torsdag enige om et kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag i mai og juni.

USA er ikke en del av Opec-samarbeidet og har tidligere sagt at det er uaktuelt for dem å forplikte seg til en kuttavtale, skriver E24.

– Vi hadde store samtaler om oljeproduksjon og Opec, for å få til at oljebransjen skal gjøre det bedre enn nå. Tallene er så lave at det uten tvil blir oppsigelser i USA og hele verden. Vi vil ikke at det skal skje, for vi har bygget en stor energibransje i USA, sa Trump på sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i landet.

Han la til at partene var nær en endelig avtale og at detaljene om den er like om hjørnet.

Kraftig utsatt

Torsdagens pressekonferanse ble utsatt med over en time. Ifølge CNN-journalist Jim Acosta fikk alle journalistene som rapporterer fra Det hvite hus beskjed om at de måtte gjennomgå en koronavirustest før de fikk gå inn i presserommet. Dette gjelder både journalister, fotografer og teknikere.

TIl Politico opplyser lederen for korrespondentene ved Det hvite hus, Jonathan Karl, at dette skjer som følge av at et av deres medlemmer fikk symptomer som samsvarer med koronaviruset. Hvorvidt dette er et reelt smittetilfelle forventes ifølge Karl i løpet av torsdag ettermiddag lokal tid.