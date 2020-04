Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Krisepakken har en verdi på 500 milliarder kroner.

Europa er svært hardt rammet av koronapandemien, med Italia i spissen. Her har 18.279 personer mistet livet.

– Europa har fattet en avgjørelse og er klar til å møte alvoret i krisen, skriver Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på Twitter torsdag kveld.

Frankrike og Italia har imidlertid ikke fått gjennomslag for sitt krav om en felles ordning for låneopptak for europeiske stater.

