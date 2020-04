«Selv håning, hat, piping og spytting opplevde jeg som mer givende»

Det er fare for at vi vil oppleve at idrettsarrangementer går uten tilskuere til over sommeren, kanskje enda lenger.

Én ting er de dramatiske konsekvensene økonomisk, men hva vil det føre til for utøvernes prestasjoner? Hvem løper de for? Hvem spiller de for? Hvor skal de hente de nødvendige kreftene til innspurt og sluttminutter fra?

En skal definitivt ikke undervurdere kraften og verdien fra fans og publikum. Er det da mulig å finne tilstrekkelig mening og motivasjon uten den ene faktoren sport tilsynelatende er så avhengig av for å skape magiske idrettsøyeblikk?

Det kan virke innlysende. Individuelle utøvere konkurrerer først og fremst for sin egen del. Andre spiller for laget sitt eller klubben. Min erfaring tilsier at det er mer sammensatt enn som så. Det er en miks av indre og ytre drivere som gjør en idrettsutøver hel.

Gro Hammerseng-Edin, TV 2s sportskommentator.

Mange utøvere er drevet av en indre motivasjon, som handler om helt andre ting enn applaus, jubelbrøl og umiddelbar respons på en prestasjon live. De fleste som orker å drive på høyt nivå over tid har en grunnleggende lidenskap for idretten sin. En genuin indre interesse og innsikt som utgjør drivkreftene. Disse vil trolig gå som ei klokke selv under koronaen.

Men for andre er ikke dette nok. Kjærligheten til sporten blir enda sterkere med den helt spesielle atmosfæren som skapes på en idrettsarena med tilskuerne. Begeistring, glede, tilhørighet og fellesskapsfølelse skapes i dette samspillet. Det øker prestasjonene. Og uten publikum blir alt tristere, blekere og idrettsopplevelsen for både utøvere, trenere og tv-tittere blir redusert til en stusselig utgave av seg selv. Det blir en annen idrett.

Bislett Games, som skulle blitt holdt 11. juni, er tvunget til å endre på planene som følge av norske tiltak. Foto: Terje Bendiksby

Utøvere som liker å underholde vil miste den umiddelbare responsen fra supporterne når de trekker frem noe ekstraordinært. Publikum fyller deg med energi, setter deg i modus. Ja, selv en bortebane med håning, hat, piping og spytting opplevde jeg som mer givende enn fraværet av stemning. Stillhet på en arena krevde langt mer av meg.

For toppidrettsutøvere koker det ned til hva som motiverer. Den indre motivasjonen anses ofte som robust og av høy kvalitet. Ytre belønninger og anerkjennelse som lønn og publikum kan påvirke – at man gjør det mer fordi du må, enn fordi du elsker å gjøre det. Denne dreiningen kan skje nesten uten at man legger merke til det. Det de før gjorde fordi det var gøy, gjør de nå mer av plikt.