Koronastengte grenser har ført til at norsk harryhandel i Sverige på det nærmeste har stoppet opp.

Nå fortviler både svensker og nordmenn over situasjonen.

– Det er vemodig og tomt her, sier Helena Henriksson som er daglig leder ved Torsby camping i Värmland.

Hvert år kommer flere tusen norske gjester til campingplassen hennes, men ikke i år.

– Vi har levd av nordmennene i alle tider. Vi satset på dem allerede på 90-tallet, sier Henriksson til SVT.

Med fortsatt grensestengning vet hun ikke hvor lenge bedriften kan overleve.

Karantenefellen

Nordmenn som nå vil over grensen en snartur, må nemlig belage seg på 14 lange dager i karantene.

Og helst bør de ikke dra i det hele tatt mener myndighetene.

I Sverige er koronasmitten langt mer utbredt enn i Norge, men først og fremst i Stockholmsområdet og ikke i grensetraktene.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell mener den norske grensestengingen er helt uten effekt.

– Nei, stengte grenser har aldri fungert på noen epidemier i verdenshistorien. Det er ikke noen funksjonell måte å drive smittevern på, sier Tegnell til TV 2.

Nærmer seg kontroll

Tegnell er blitt ansiktet utad for det som er blitt kjent som «den svenske metoden» i kampen mot koronaviruset.

Der Norge og de fleste andre land i verden praktisk talt har stengt samfunnet, holder Sverige fortsatt åpent.

Barn kan fortsatt gå på skolen, mange idrettsarrangementer går som før og restauranter og kafeer er åpne.

Myndighetene satser på at gode råd til en fornuftig og lydig befolkning vil ha samme effekt som andre lands forbud og påbud.

Men nå strammer også svenskene inn.

Under torsdagens pressekonferanse, varslet Tegnell at serveringsstedene ikke gjør en god nok jobb med å sørge for at folk kan holde avstand.

Nå varsler han kontroller og nedstengning av virksomheter som bryter med retningslinjene.

– Grensespredning er ubetydelig

Som et av få europeiske land, har Sverige fortsatt åpne grenser for borgere fra EU og EØS. Reisende fra Norge blir ikke engang kontrollert ved innreise.

Men i Norge gjelder nå strenge regler, og svenske medier har slått stort opp at norske militære deltar i grenseovervåkningen.

Mens nordmenn kan reise fritt inn i Sverige, stanses de fleste svensker som vil til Norge.

Smittevernsjef Anders Tegnell tar nå et oppgjør med de norske tiltakene.

– En så liten andel av smittespredningen skjer over grenser at av alle de mange tusen tilfeller vi har hatt i både Norge og Sverige, har ikke enslige reisende noen som helst betydningen for videre smitteutbredelse, sier Tegnell til TV 2.