– I Hompetitten Kanvas-barnehage i Oslo er det påskeåpent, og et søskenpar får boltre seg alene på uteområdet i sola. Foreldrene jobber samfunnskritiske yrker, som leger på Oslo legevakt.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) hyller de ansatte i barnehagen som bruker påsken til å bidra i den nasjonale dugnaden.

– Det varmer en kunnskapsminister, sier Melby.

Om under to uker skal nær 300.000 barnehagebarn sakte men sikkert tilbake til klatrestativ og matpakke. Men mange foreldre er usikre. Hele 38 prosent svarer i en fersk TV 2 måling at de ikke synes det er trygt å sende barna tilbake til skole og barnehage.

MYE BOLTREPLASS: Mathilda Sætre Bjordal er blant barna som har barnehageplass under koronaepedemien fordi foreldrene jobber i samfunnskritiske jobber. Foto: Sofie Prestegård

– Har fått klare råd

Melby erkjenner at det fortsatt er en del vi ikke vet om barn og smitte, men viser blant annet til positive erfaringer fra andre land.

– Det er mange land som har hatt barnehager åpent selv om de har hatt skoler stengt. Der har det vært lite smitte. Det virker ganske trygt å ha barn i barnehagen, sier Melby.

Fakta om undersøkelsen: Utført av Kantar på oppdrag fra TV 2.

Målgruppe: Norske befolkning 18 år og eldre.

Utvalg: 1.045 respondenter, tilfeldig utvalg fra målgruppen som speiler befolkningen.

Undersøkelsen er tatt opp 8.april. Spørsmålet som er stilt er: Synes du det er trygt å sende barna til barnehage/skole i ukene etter påske?



– Det virker trygt, men hva vet man egentlig?

– Utfordringen men denne situasjonen her er at det er veldig lite vi kan si 100 prosent sikkert. Vi får ny kunnskap etter hvert som vi går, men har fått veldig klare råd fra helsemyndighetene, både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, om at det er forsvarlig å åpne barnehagene.

Fungerende helsedirektør Svein Lie forklarer hvorfor:

– Det er fordi sykdomsmengden er slik den nå er, og vi mener vi kan åpne forsvarlig hvis smitteverntiltakene er gode. Men det er veldig viktig å følge godt med på smittesituasjonen, understreker han.

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup forstår at foreldre er usikre, men oppfordrer dem til å ikke smitte frykten sin over på barna

– Jeg tror det er viktig at foreldrene forholder seg til anbefalingene de får og ikke gir utrykk for denne utryggheten overfor barna, sier Djup, som er daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi.

OPTIMIST: Daglig leder, Linda Andersen i Hompetitten Kanvas-barnehage i Oslo. Foto:SofiePrestegård.

– Snørr er en del av hverdagen

Tilbake i Hompetitten Kanvas-barnehage tror daglig leder Linda Andersen at det blir vanskelig å overholde de strengeste smittevernreglene.

– Snørr er liksom hverdagen vår, sier Andersen.

Hun ser likevel optimistisk på gjenåpning med tanke på at vi går en varmere tid i møte.

– Vi har et fantastisk uteområde her som vi kan bruke, så det er ikke den verste tiden av året å gjenåpne barnehagen, sier Andersen.



I midten av april kommer en egen veileder som skal råde skoler og barnehager, for å minimere smitterisikoen.