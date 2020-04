– Takk og lov for at ingen tror dem, skriver Messi på sin Instagram-story torsdag kveld.

32-åringen legger ved et Twitter-innlegg fra TNT Sports, hvor den argentinske TV-stasjonen hevdet å sitte på to «bomber» vedrørende Messi:

Nummer én: At Thiago Alcántara skal til Inter, og at Messi kan komme til å slå følge.

Nummer to: At Messi ville betale kausjonen for Ronaldinho.

Eller som Messi kaller ryktene: «Løgn én», og «løgn to.»

Lionel Messi på Instagram.

Tidligere denne uken ble det kjent at Ronaldinho er blitt flyttet fra et paraguayansk fengsel til husarrest på et luksushotell. Den tidligere driblefanten er anklaget for å ha brukt falskt pass.

TNT Sports ville ha det til at det var betalt et kausjonsbeløp fra en konto i Barcelona, og spekulerte på om det kunne være Messi som stod bak. Argentineren stempler det hele som falske nyheter.

– Det de skrev om Newell's for noen uker siden, er også usant, skriver han.

Newell's er Messis barndomsklubb i Argentina. TNT Sports hevdet at Barcelona-stjernen hadde et tilbud fra den argentinske klubben.