Mange som har vært på en fest kjenner til følelsen av å angre på noe man man gjorde. Av og til angrer man på at man i det hele tatt gikk.

Slik er det for Leena Nurmi og mange andre etter en fest i finske Vuokatti 12. mars, men grunnen er ikke den vanlige.

Den finske landslagsløperen var i byen for å delta på et langrenn som skulle samle 1500 deltagere. Mange hadde allerede ankommet byen da konkurransen ble avlyst på grunn av at den finske regjeringen forbød folkemasser på mer enn 500 personer.

Skjebnekveld

Uten løp ble det i stedet en tur på byen for mange av de som hadde ankommet.

– Vi visste at resten av sesongen sannsynligvis skulle avbrytes, og vi besluttet oss for å treffes og feire at sesongen var slutt, sier Nurmi til Ilta Sanomat.

Skiløperne festet på utestedet Laavu Bari hele kvelden. Der fikk koronaviruset bein å gå på. Alle 30 tilfeller av koronasmitte påvist i regionen kan spores tilbake til den kvelden.

Ilta Sanomat kaller det en «ødeleggende kveld.»

Leena Nurmi er en av dem som har testet positivt for viruset, etter å ha fått symptomer bare noen dager etter på.

– Viruset er blitt spredd på grunn av den helgen. Det er jeg helt sikker på. Og jeg tror det er betydelig flere enn 30 personer som er sjuke, for alle unge og friske kjenner ikke symptomene, sier hun.

Frykter varige mén

Også juniorlandslagsløperen Anni Alakoski har pådratt seg sykdommen etter å ha vært i Vuokatti.

RAMMET Anni Alakoski. Her under verdenscupen i Planica i desember. Foto: Matic Klansek / BILDBYRÅN

– Jeg merket med en gang at det ikke er en normal sykdom. Det verket i musklene på en helt annen måte enn en noensinne tidligere. Dessuten har jeg vært trøtt, hatt hodepine og vondt i halsen. I tillegg har jeg tapt smakssansen, sier Alakoski til Yle.

Astmatikeren Alakoski frykter at sykdommen skal føre til varige men.

– Hvilke spor etterlater viruset seg i lungene mine? Kommer oksygenopptaket mitt til å hente seg inn igjen? Jeg kan bare tenke meg hvordan følgene er for eldre mennesker. Jeg er tross alt en ung toppidrettsutøver, og jeg var virkelig dårlig.