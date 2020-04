I januar for to år siden fikk politiet i Perris i California en rystende telefon fra en 17 år gammel jente.

Jenta fortalte at hun og hennes 12 søsken ble holdt fanget og torturert av foreldrene.

Lenket fast

Da politiet rykket ut til huset, ble de møtt av et skrekkelig syn. Barna var bleke, tynne og underernærte.

Mange var lenket fast til senger og andre møbler med kjetting og hengelåser i skitne, mørke og illeluktende rom.

Søsknene var så tynne og dårlige at politiet ble sjokkerte da de fant ut at flere av dem var voksne. Søsknene var i alderen 2 til 29 år.

Rømte ut vinduet

Nå har det kommet nye detaljer om hvordan den 17 år gamle jenta klarte å rømme.

Amerikanske People skriver at det var to av søsknene som bestemte seg for å rømme. Før den ene av søsknene dro, redde hun opp sengen sin, slik at det skulle se ut som hun fortsatt sov. Igjen satt skrekkslagne søsken, lenket fast til sengen.

Mens en av søsknene rotet seg bort, og ble tvunget til å returnere til huset, klarte den 17 år gamle jenta å ringe nødtelefonen.

Skremmende advarsel

Ifølge magasinet var det en advarsel fra foreldrene som førte til at søsknene bestemte seg for at de måtte rømme.

– David og Louise hadde bestemt seg for å flytte til Oklahoma, og når de kom dit skulle de lenke fast alle barna, sier statsadvokat i Riverside Kevin Beecham til People.

Da ekteparet ble pågrepet, var den planlagte flyttingen kun et par dager unna.

Statsadvokat Beecham jobbet tett med barna i forkant av rettssaken mot foreldrene. Fordi barna var totalt avskåret fra den virkelige verden, hadde de liten kunnskap om hva som befant utenfor husets fire dører.

– Stolte ikke på noen

Men et minne dukket opp.

– De visste at det fantes en by kalt Las Vegas, for det var et av de få fine minnene de hadde som familie. Så barna var fast bestemt på at de måtte komme seg dit, sier Beecham.

En av døtrene ringte derfor til et taxi-selskap og spurte hvor mye det kostet å reise fra Perris til Las Vegas. Men det tar nesten fire timer å kjøre mellom de to byene.

– De stolte ikke på noen. Barna var redd for at dem de ringte ville ta kontakt med foreldrene, og at de ville bli lenket fast for resten av livet.

Dømt til livstid

I april i fjor ble David og Louise Turpin dømt til livstid i fengsel. De to ble dømt for frihetsberøvelse og tortur av 12 av deres 13 barn. Ifølge Beecham forstod ikke Louise Turpin alvoret i det hun og ektemannen hadde gjort mot barna.

– Louise skrev et brev hvor hun sa: «Unnskyld for at jeg lenket deg fast. Det vil ikke skje igjen. Jeg lover å være en bedre mor.

– Hun var veldig naiv til det hele, og tenkte at hun bare trengte litt foreldreundervisning, så ville alt bli bra.