– Hele plassen var fylt opp av biler, og det var kanskje mellom 60-70 mennesker der. En del mer enn fem i alle fall.

Slik beskriver rapper Mads Veslelia (28) synet som møtte han på vei til musikkstudioet sitt i et industriområde i Hønesfoss torsdag ettermiddag. En større ansamling rånere hadde samlet seg i nærheten av Follumveien.

– De stakk videre, men har etterlatt seg en del metallkunstverk i form av blikkbokser og lignende, sier rapperen.

Som et av tiltakene under koronakrisen er det satt en grense på at maksimalt fem personer kan være sammen, foruten for personer somlever sammen til daglig.

Flere hendelser

Ifølge operasjonsleder Truls Fjeld i Sør-Øst politidistrikt ble de gjort oppmerksom på gruppen klokken 17.15. Ifølge deres tipsere var det mellom 30-50 biler der.

– Da vår patrulje kom opp, var de begynt å kjøre, og bevegde seg i en slags kolonne. Det var ikke noe galt i kjøringen, så det ble ikke gjort noe mer med det, sier operasjonslederen.

Han forteller har hatt flere oppdrag knyttet til råning skjærtorsdag, blant annet en gruppe på mellom 30-50 biler i Skien. Også der var gruppen begynt å kjøre i kolonne da politiet kom frem.

– Hva gjør politiet i slike situasjoner, der man under kjøring overholder reglene, men så samles ute etterpå?

– I disse situasjonene prøver vi å løse det gjennom veiledning og dialog, men hva som er sagt i disse spesifikke tilfellene kjenner jeg ikke til, sier Fjeld.

Skjærtorsdag samlet også over 100 biler seg under et rånetreff i Sørlandsparken, ifølge Agder politidistrikt, som beskriver dårlige smittevernsholdninger.

– Provoserer

Rapperen Veslelia, som forøvrig nylig la ut låta «Corona Diss», forteller at rånerne provoserer ham mektig.

– Hadde det ikke vært koronatilstander hadde det bare vært moro. Men akkurat nå bør vi holde oss for gode til slikt. Å sette andres liv i fare for å se litt svidd gummi er mildt sagt provoserende, sier han.

– Du har laget en koronalåt. Hvordan gikk det til?

– Jeg ser på koronaviruset som en felles fiende for hele verden, og tenkte jeg måtte stille opp slik jeg kan, ved å spytte noen bars. Den ble laget på rommet hos mormor. Meningen er at den skal være et stikk til folk som ikke oppfører seg nå, enten de har handlet noe mer toalettpapir enn vanlig, eller drar på hytta. I tillegg skjer slikt når man sitter og kjeder seg i studio over lengre tid, slik som nå, sier Veslelia.