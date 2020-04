Langt flere har så langt omkommet som følge av viruset i byen enn antallet som døde under terrorangrepet 11. september 2001.

Fra onsdag til torsdag ble rekordhøye 799 nye dødsfall registrert i New York, det høyeste antallet i delstaten i løpet av et døgn hittil. Totalt er 7067 personer døde, størstedelen av den i New York by.

Det er den afroamerikanske og latinamerikanske befolkningen i byen som er hardest rammet, og ifølge nye data presentert av ordfører Bill de Blasio har gruppene dobbelt så høy sjanse for å dø av viruset som hvite.

Dro terrorsammenligning

– 9/11 skulle være New Yorks mørkeste dag denne generasjonen. Vi mister så mange New Yorkere til denne stille morderen. Det var ingen eksplosjon, men en stille eksplosjon som sprer seg gjennom befolkningen med den samme tilfeldigheten som den vi så 11. september, sier delstatens guvernør Andrew Cuomo under sin daglige oppdatering torsdag.

Også under onsdagens oppdatering dro guvernøren paralleller til terrorangrepet i 2001.

– Terrorangrepene da rammet oss emosjonelt i større grad, men om man for eksempel ser på de grunnleggende økonomiske tallene får koronakrisen enda større konsekvens. Dette er totalødeleggende for økonomien, sier guvernøren.

– Tiltakene virker

Samtidig har antallet som er innlagt på sykehus med koronaviruset stabilisert seg, ifølge avisa New York Times. Fra onsdag til torsdag er det meldt om 200 nye innleggelser, og det er totalt 18,279 innlagt på sykehus med viruset i delstaten. Dette er ifølge avisen den laveste økningen på flere uker.

4925 av pasientene er innlagt på intensivavdelinger. Også dette tallet har stabilisert seg.

Guvernøren tror dette skjer som følge av beslutningen om å stenge ned bedrifter og retningslinjene om å holde innbyggerne innendørs som ble satt i verks for to uker siden.

– Så langt virker tiltakene våre. De fungerer bedre enn noen kunne sett for seg, sier Cuomo.

Under oppdateringen oppfordret han befolkningen om å følge myndighetenes restriksjoner.

– Alle tror at når vi er ferdige med disse, så er vi ferdige. Det tror jeg ikke er lurt. Viruset har vært i forkant av oss siden dag én, sier guvernøren.