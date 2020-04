Ifølge nyhetsbyrået Reuters møtes OPEC og Russland torsdag for å diskutere rekordstore kutt torsdag, for å kompensere på prisene som har dalt under koronakrisen.

Ifølge nyhetsbyrået er samtalene blitt mer kompliserte som følge av at USA foreløpig ikke ønsker å delta i kutt, samt intern uenighet hos partene.

I 17.00-tiden torsdag ligger spotprisen på råolje på rundt 34,2 dollar, ifølge Oslo Børs.

Ifølge Reuters har etterspørselen falt med så mye som 30 prosent under koronakrisen som følge av bakkesatte fly, redusert bilbruk og minsket økonomisk aktivitet.