Hviterussland er et av få land der det spilles fotball i verden i disse dager, men det er ikke slik at hviterusserne går mann av huse for å få sett lagene sine i aksjon.

Det er som regel mange tomme seter på de ulike arenaene. Dette har mange bitt seg merke i.

Spesielt nå som sulteforede fotballfans ikke har annen fotball å se.

260 kroner billetten

Noen ser også forretningsmuligheter i den økte interessen. I Dinamo Brests cupkamp mot Sjaktyor Soligorsk onsdag var det solgt tribuneplasser til folk fra hele verden.

KJØPTE BILLETTER: Noen kjøpte til og med flere plasser. FOTO: NTB scanpix

Det var et bisart syn for de hundrevis av ekte tilskuere som var til stede. Til ære for de som kjøpte virtuelle billetter, til 260 kroner stykket, ble det satt opp dukker med bilder av kjøpernes ansikter på toppen. Det var ikke mer enn et par titalls, men likevel.

Om du er hypp på å være virtuelt tilstede på en fotballkamp, skal Brest også selge virtuelle billetter til den neste kampen mot FC Isloch på søndag.

Klubben hevder at noe av overskuddet vil gå mot å bekjempe koronaviruset i landet der president Alexander Lukasjenko har nektet å ta tiltak mot viruset.

Sporten ruller videre, mens fabrikker, barnehager, skoler, barer, nattklubber, butikker og kinoer fortsatt er åpne.

GOD PLASS: Til både ekte fans og mannekeng-tilskuere. FOTO: NTB scanpix

Misnøye

Det er tendenser til at folk ytrer sin misnøye med Lukasjenko, skriver Daily Mail. 150.000 har skrevet under på et opprop for strengere karantenetiltak og stenging av skoler.

De offisielle tallene i Hviterussland var på kampdagen 1066 smittede og 13 døde.

Ifølge Daily Mail hevder den ukrainske medisineren Andrus Voynjitsj at staten skjuler de reelle dødstallene fra koronaviruset, og at dødsraten i landet i realiteten er verre enn Italia, Spania og Frankrike. Han sammenligner det med et folkemord.

– Nesten alle sykehus er fulle med syke, mens der er en kronisk mangel på beskyttelsesutstyr som betyr at leger og medisinsk personell blir smittet. Dette er det mest skammelige Hviterussland har gjort når det kommer til helsevern i landets historie som suveren stat, sier han.

Bisarre uttalelser

Selv har Lukasjenko rådet innbyggerne til å drikke vodka mot viruset, så lenge det ikke er i arbeidstiden.

I forrige uke deltok han selv i en hockeykamp.

– Det er mulig å stoppe å spille, men hvorfor? Jeg forstår det ikke for her er det ikke noe virus. Så du noen virus fly rundt? Jeg så det ikke. Dette er et kjøleskap, sa presidenten til pressen.

I et totalt uviktig sidespor vant hjemmelaget for øvrig kampen mot Soligorsk 2-0.