Tradisjon tro skulle Vikingskipet i Hamar være fylt til randen av unge mennesker, datamaskiner og lite søvn.



The Gathering har vært påsketradisjon for flere tusen nordmenn det siste tiåret, men koronatiltakene gjør at Vikingskipet må stå tomt.



Nå har arrangørene bestemt seg for å flytte hele festen, og på skjærtorsdag åpnet Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og sønnen TG20:online.



– Når The Gathering ble avlyst bestemte vi oss derfor for å lage TG20:Online, som skal skape TG-følelsen på nett. Her skal vi vise mangfoldet og bredden i den digitale kulturen vi står for, gjennom blant annet spilling, konkurranser, matlaging og generell kos, sier Simon Eriksen Valvik som er kommunikasjonsansvarlig for The Gathering.

Simon Eriksen Valvik som er kommunikasjonsansvarlig for The Gathering

Donerer premiepengene til veldedighet

Et av flere arrangementer under TG20:Online er en duo-turnering i CS:GO hvor en rekke norske toppklubber og profiler skal delta.

Sammen med Eldorado e-sportsenter har de lagt drøye førti tusen kroner i premiepotten fordelt på den åpne og lukkede duo-turneringen.



Blant lagene finner vi duoer fra regjerende seriemester Apeks, og radiovert Niklas Baarli skal spille sammen med den tidligere norgesmesteren i CS, Anders Kjær.

Programleder i TV 2 E-sport Simen Henriksen og CS-ekspert Halvor Gulestøl skal også spille.

Simen Henriksen er tildligere norgesmester i CS og programleder i TV 2 E-sport. Foto: Gamer.no

– For å være helt ærlig så bør vi nok tape så det synger. Det er 10 år siden jeg spilte aktivt selv, og ganske mange år siden for Halvor også. Her ligger presset på de andre lagene, sier Henriksen.

Han legger til at om de mot formodning faktisk skulle vinne så doneres pengepremiene til et veldedig formål.



Turneringen kan du se gratis på TV 2 E-sport fredag fra kl 16:30 her.