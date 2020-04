Det gjorde 24-åringen på 12 timer og 55 minutter.

Å sykle så mange kilometer på den tiden er imponerende nok i seg selv, men Abrahamsen gjorde det attpåtil innendørs på rulla for ikke å utsette de rundt seg for eventuell smitte eller belaste helsevesenet ved en ulykke.

Team Coop-duoen Eirik Lunder og Fredrik Dversnes utfordret nettopp Abrahamsen til å slå deres langtur på 503 kilometer tidligere i uken.

Nå sender Abrahamsen stafettpinnen videre til Edvald Boasson Hagen.

11 000 kilokalorier

Den ekstreme treningsturen begynte 06:37 på garasjeloftet hjemme i Skien.

– Når det ikke er lov til å sykle sammen i grupper ute, så tenkte jeg at jeg får ta det innendørs i stedet. Det er viktig å sette seg delmål underveis - 100 kilometer, 200 kilometer, 300 kilometer og så videre. Og så har jeg tidspunkter jeg spiser og går på do på, sier Abrahamsen.

Lillesøsteren står for leveransen av drikkeflasker og mat underveis i maratonøkta, en økt Abrahamsen anslår vil forbrenne cirka 11 000 kilokalorier.

– Den største utfordringen er å få i seg nok mat og ikke å gå tom. Jeg har ikke så mye erfaring med å sykle over ti timer, men nøkkelen er vel å finne et tempo du kan holde lenge og ikke bevege deg opp mot rød sone for tidlig, sier han.



Netflix

For å få tiden til å gå litt fortere, så 24-åringen flere episoder av en sykkeldokumentar på Netflix underveis.

Abrahamsen bedyrer imidlertid at han ikke kjedet seg underveis i kilometerstuntet, som har blitt en populær måte å bruke tiden på for utøvere i flere grener de siste ukene.

– Det er vel for å ha noe å finne på. Når hverdagen ikke er som den pleier, så trenger man noe annet å utfordre seg på.

– Hvem vil du utfordre til å slå rekorden din?

– Edvald er ganske glad i rulla, så vi får utfordre ham!